Fallout 4 запустили на Android с частотой 30 к/с — для этого понадобилось решение Winlator и несколько минут настроек

ПК является впечатляющей игровой платформой. Однако в последнее время все большую популярность приобретают устройства с архитектурой Arm и отличными операционными системами. Тем не менее из-за различий ОС и платформы они в основном замкнуты в собственной игровой экосистеме. Хотя, похоже, ситуация постепенно меняется.

Благодаря решению с открытым исходным кодом Winlator владельцы Android-устройств получили возможность запускать игры для Windows. Автор YouTube-канала ETA PRIME продемонстрировал, как игру Fallout 4 можно запустить на Android-смартфоне и планшете, и насколько комфортный геймплей обеспечивает такая связка.

Стоит отметить, что у такого подхода есть несколько подводных камней. Запуск Windows-игры на Android-устройства немного сложнее, чем на обычном игровом ПК или Steam Deck — он требует нескольких шагов и минут настройки. Конечный результат действительно работает, и вы можете видеть стабильную частоту 30 кадров в секунду в Fallout 4 на аппаратном обеспечении Android текущего поколения. Однако ETA PRIME все еще требовалось внести изменения в настройки графики в файл конфигурации .ini, чтобы достичь желаемого результата.

Вместе с тем не получится использовать Winlator со своей библиотекой Steam или любыми другими крупными магазинами с управлением цифровыми правами (DRM). Для запуска через Winlator игры или программы Windows, они не должны иметь DRM. Таким образом, на данный момент этот путь доступен только для пиратов и пользователей GOG.

Однако можно надеяться, что теперь, когда жизнеспособность концепции запуска Windows-игр на Android-устройствах доказана, к этому процессу начнут приобщаться крупные компании. Если у них будет заинтересованность, они смогут преодолеть существующие преграды и упростить запуск таких игр на Android.

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Источник: tomshardware