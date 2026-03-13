Samsung представила Sokatoa: инструмент для поиска проблем с производительностью графики на Android

София Шадрина

Samsung представила Sokatoa — інструмент для пошуку проблем із продуктивністю графіки на Android / Android Authority

Компания Samsung представила новый инструмент для анализа графической производительности Sokatoa, который должен помочь разработчикам находить причины падения FPS, перегрева устройств и быстрого разряда батареи в Android-приложениях. Утилита анализирует работу графического процессора и показывает, где именно во время рендеринга возникают узкие места.


Sokatoa — это инструмент профилирование GPU для Android. Он позволяет детально отслеживать, как выполняются графические задачи во время работы приложения. Инструмент разработали команды Samsung Austin Research Center (SARC) и Advanced Computing Lab (ACL) — исследовательские подразделения Samsung, которые работают над архитектурой GPU и системными вычислениями.

Почему оптимизировать графику на Android сложно

В отличие от консолей с фиксированным «железом», экосистема Android состоит из большого количества разных чипсетов, графических процессоров и драйверов. Из-за этого найти причину проседания производительности иногда непросто.

Большинство инструментов профилирования показывают лишь общий уровень нагрузки системы. Но когда игра или приложение начинает «фризить», понять источник проблемы сложнее: это может быть медленный шейдер, слишком тяжелые текстуры, скачок нагрузки на GPU или даже термическое ограничение производительности.


Ситуацию усложняет и то, что современные мобильные игры и приложения используют все более сложные графические технологии — от высококачественных текстур до продвинутых систем освещения, сложных методов рендеринга и элементов дополненной реальности.

Ключевая особенность Sokatoa — multi-frame GPU profiling. В отличие от многих других профайлеров, которые анализируют только один кадр, этот инструмент позволяет одновременно просматривать и сравнивать несколько кадров рендеринга.

Такой подход помогает заметить закономерности в работе графического конвейера — например, когда нагрузка на GPU резко возрастает или когда проблемы появляются лишь периодически. В результате разработчики быстрее находят причины проседаний производительности, связанные с неэффективными шейдерами, пиковыми вычислениями или разницей между кадрами.

Теперь цикл оптимизации станет быстрее

Sokatoa позволяет редактировать шейдеры и повторно запускать графические рабочие нагрузки непосредственно на устройстве. Инженеры могут изменить код, снова выполнить рендеринг и сразу увидеть результат.

AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин
Граємо в Resident Evil Requiem на відеокартах MSI: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs. RTX 5070 12GB vs. RTX 5080 16GB

Это значительно ускоряет процесс оптимизации — разработчикам не нужно каждый раз собирать новую полную версию приложения, чтобы проверить небольшие изменения в графическом коде.

Интерфейс инструмента содержит детальные визуализации GPU-метрик, которые помогают лучше понять поведение графического конвейера во время выполнения приложения.

«Мы понимаем вызовы, с которыми сталкиваются Android-разработчики при оптимизации графической производительности своих приложений. Наш GPU-профайлер с поддержкой анализа нескольких кадров дает инструменты, которых им не хватало, чтобы эффективнее находить и устранять узкие места рендеринга», — отметил вице-президент подразделения GPU Software Development Текхьон Ким.

Инструмент оптимизирован для графических процессоров Xclipse, которые используются в смартфонах Samsung. В то же время Sokatoa не ограничивается только ими — он также поддерживает GPU других производителей, в частности решения от Qualcomm и Arm.

При разработке Samsung сотрудничала с Google и LunarG, чтобы обеспечить совместимость инструмента с современными графическими API Android, в частности Vulkan.

Sokatoa уже доступен для бесплатной загрузки. Компания также сообщила, что позже в этом году планирует открыть исходный код инструмента.

Источники: Android Authority, Samsung

Samsung назвала дату презентации Galaxy S26: каких обновлений ждать?
Microsoft признает: критическая ошибка в Windows 11 может заблокировать доступ к диску С:
Текстовая трансляция Samsung Galaxy Unpacked 2026 от ITC.ua
Micron представила собственную GDDR7 3 ГБ со скоростью 36 Гбит/с
SSD подорожают: Samsung, Hynix и Sandisk планируют удвоить цены на NAND
Смартфоны Samsung теперь можно использовать вместо ключей для дома
Дефицит, говорили они: производители NAND сокращают выпуск, чтобы зарабатывать больше
Функция Privacy Display в Samsung Galaxy S26 Ultra "ломает" изображение даже для владельцев
Средняя цена смартфонов впервые превысила $400, — аналитики Counterpoint Research
Телевизоры: TCL догоняет Samsung, но доля Google TV сокращается
Samsung Galaxy S26 получил Perplexity с доступом к Notes, Calendar и сторонним приложениям
Вышел Samsung Galaxy S26 Ultra от 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и самая быстрая зарядка в серии
Итоги Samsung Galaxy Unpacked 2026: "настоящий" AI-Phone в серии S26, Galaxy Buds 4 и другие новинки
Samsung готовит три новых зарядных устройства для Galaxy S26: 25 Вт магнитная, 50 Вт и 60 Вт адаптеры
YouTube Music добавил ИИ-генератор плейлистов: как включить на Android и iOS
Unreal Engine: режиссер трех первых фильмов "Пираты Карибского моря" назвал причину ухудшения эффектов в кино
Первый тизер Samsung Galaxy S26 рассказывает о приватности
Первые фото Samsung Galaxy A57: новый цвет и характеристики
Смарт-очки Samsung выйдут в этом году и не получат ключевой функции
Samsung представил Galaxy S26 и S26+: 12 ГБ ОЗУ, большие дисплей, аккумулятор и очень много ИИ
Galaxy S26 Ultra первым открывает эру смартфонов с поддержкой кодека APV
