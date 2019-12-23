ФБР помогает компаниям обманывать хакеров с помощью заведомо «ложных данных»





У ФБР есть решение проблемы, связанной с кражей данных. Речь идёт о программе Illicit Data Loss Exploitation (IDLE), которая позволяет компаниям снизить ущерб от хакерской атаки данных путём предварительной подмены информации ложными данными, чтобы сбить с толку злоумышленников. Другими словами, компании внедряют приманку для потенциальных мошенников и корпоративных шпионов.

ФБР не делится подробностями по поводу того, как IDLE будет работать. Тем не менее по словам одного источника, реальные данные смешиваются с ложными, чтобы информация выглядела достоверной. Хакер вряд ли начнёт сразу проверять данные, а пока он будет их загружать, это даст сигнал IT-специалистам о том, что кто-то проник в их систему. ФБР помогает создавать фиктивные данные, используя реальную информацию, но источник сказал, что ведомство не хранит эти данные и получает их исключительно с согласия компаний.

Нет никаких гарантий, что эта программа окажется эффективной. Ведь опытный хакер может провести анализ данных, поэтому такой подход годится только в качестве базовой системы безопасности компании. Для ФБР это не столько средство полной безопасности, сколько подход, который поможет компаниям подготовить собственную надёжную защиту вместо того, чтобы просто констатировать факт взлома.

Источник: Engadget