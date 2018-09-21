FCA подтвердила, что представленный на CES 2017 концепт электромобиля Chrysler Portal получит серийную версию

Представители корпорации Fiat Chrysler Automobiles (FCA) официально заявили, что запустят серийное производство анонсированного почти два года назад на выставке CES 2017 электромобиля Chrysler Portal. Модель была представлена в ранге концепта и отличалась довольно футуристичным дизайном, так что на тот момент мало кто верил в то, что она пойдет в серию.

Тем не менее за последние два года сегмент электромобилей продвинулся настолько серьезно, что теперь таким экстерьером уже мало кого удивишь. По данным руководства FCA, электрический минивэн Chrysler Portal заменит в модельной линейке автопроизводителя седан Chrysler 300, который не обновлялся с 2011 года. Ориентировочный срок выхода новинки на рынок — 2020 год.

Концепт Chrysler Portal двухлетней давности оснащался электродвигателем неизвестной мощности, а также батареей емкостью 100 кВтч, полного заряда которой хватало на запас хода в 400 км (250 миль). Скоростная зарядка могла добавить еще 240 км пути всего за 15 минут зарядки мощностью 350 кВт.

С двигательной установкой все понятно, разработчики просто используют наиболее подходящую версию платформы (например, от Fiat 500e, Chrysler Pacifica Hybrid или у коллег по «Большой детройтской тройке»), а вот емкость батареи серийного минивэна вполне могут снизить.

Для концепта можно объявить (и даже реализовать) батарею любой разумной емкости, но когда дело доходит до серийной модели, то производители начинают считать деньги и искать компромисс между запасом хода и стоимостью электромобиля. Так что вполне может быть, что у серийного Chrysler Portal будет несколько вариантов батарей, среди которых 100 кВтч наверняка будет самым емким.

Естественно, в серийной версии придется отказаться от наиболее футуристичных функций концепта, вроде автономности, складывающегося руля, необычной приборной панели, селфи-камеры и т.д. А вот формат однообъемника с тремя рядами сидений и сдвигающимися в разные стороны дверями (передние сдвигаются вперед, а задние — назад) вполне может остаться на месте.

Источник: InsideEV’s