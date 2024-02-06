Final Fantasy 14 на Xbox потребует сразу две подписки суммарной стоимостью $18-32 в месяц

Популярная MMO-игра Final Fantasy 14 наконец-то выходит на консоли Xbox Series X/S но есть одно важное предостережение. По данным издателя Square Enix, для полной версии потребуется подписка Xbox Game Pass Core или Ultimate. В дополнение к ежемесячной плате за игру в виде подписки.

Давайте подсчитаем. 30-дневная подписка на Final Fantasy 14 стоит $15, 90-дневная ─ $42, а 180-дневная — $78. Xbox Game Pass Core стоит $10 в месяц или $60 в год. Xbox Game Pass Ultimate стоит $17 в месяц. Таким образом, игрокам Xbox придется выкладывать минимум $18 в месяц и максимум $32 в месяц, чтобы путешествовать по волшебному миру Эорзеи. Загрузить игру можно бесплатно.

Это немного необычно по нескольким причинам. Еще в апреле 2021 года Microsoft отменила требования к подписке для бесплатных многопользовательских игр. Однако Final Fantasy 14 не совсем бесплатная игра, хотя ее можно скачать бесплатно. Кроме того, игроки PlayStation уже давно могут запускать игру без необходимости приобретать подписку PlayStation Plus. Для Sony игра относится к категории бесплатных игр, но не для Microsoft.

Стоит отметить, что для бета-версии игры отменено требование оплачивать подписку. Открытое бета-тестирование версии Final Fantasy 14 для Xbox Series X|S начнется 21 февраля. Полная версия игры будет выпущена после завершения бета-теста, но конкретной информации пока нет. Открытая бета-версия предназначена только для новых игроков.

Источник: Engadget