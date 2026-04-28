28.04.2026

Playground Games раскрыли новые детали Forza Horizon 6: тоуге-дуэли, редкие авто и сюрприз для PS5

София Шадрина

Playground Games розкрили нові деталі Forza Horizon 6: тоуге-дуелі, рідкісні авто і сюрприз для PS5 / Playground Games

До выхода Forza Horizon 6, запланированного на 19 мая, Playground Games продолжают раскрывать детали игры — на этот раз через Q&A в Discord.


Тоуге на пяти маршрутах

Дизайн-директор Торбен Эллерт подтвердил: тоуге-батлы — дуэли один на один на пяти фиксированных горных серпантинах. В сингплеере каждый маршрут имеет своего соперника, которого можно найти припаркованным у старта. Батлы не привязаны к прогрессу основного фестиваля — игрок может запускать их в любой момент. Онлайн получит отдельный чемпионат с постоянной ротацией дуэлей по всем пяти маршрутам.

Festival Playlist и доступ для новичков

Фестивальный плейлист открывается примерно через час после начала игры — как только игрок попадает на фестиваль. Playground также подтвердили, что автомобили из прошлых плейлистов станут доступными после завершения соответствующего сезона. Механика будет отличаться от той, что была в Forza Horizon 5, где ограниченные машины годами не возвращались — пока в 2025-м студия не сделала их доступными для покупки. Конкретную схему возврата машин пока не раскрыли, но для игроков на PS5, которые не запустят игру с первой недели, это однозначно хорошая новость.


Часть таких автомобилей, похоже, попадет в систему aftermarket-машин: они разбросаны по карте в фиксированных точках и доступны для покупки, но набор активных авто отличается для каждого игрока. Forza Edition-варианты останутся редкими.

Другие подтвержденные детали

Forzathon Live переименован в Stunt Party. Стартовым авто режима Eliminator станет Honda City 1984 года. Закрытая зона Legend Island будет иметь собственный аванпост, события и старт самой длинной трассы игры — «Goliath» длиной 80 километров. Список радиостанций объявят до релиза.

Forza Horizon 6 выходит 19 мая на Xbox Series X/S и PC, владельцы Premium Edition получат ранний доступ с 15 мая. Версия для PS5 появится позже в этом году. Ранее мы писали о карту игры в японском сеттинге и геймплей пролога из Toyota GR GT и гонкой с Синкансеном.

Стали известны системные требования для Forza Horizon 6

Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Источник: IGN

Стали известны системные требования для Forza Horizon 6
Forza Horizon 6 показала геймплей пролога: Toyota GR GT, Альпы и гонка с Синкансеном
Xbox и Playground Games показали карту Forza Horizon 6 в японском сеттинге
В Steam случайно засветили дату выхода Star Wars: Galactic Racer
Spider-Man 3 от Insomniac Games: актер случайно слил начало разработки
Ютюбер превратил Xbox Series X в игровой ПК с RTX 5060: это очень напоминает Project Helix
"Игра престолов" во вселенной DC: студия "сверхинтенсивно" разрабатывает приквел о Чудо-женщине "Потерянный рай"
Почти полмиллиона пользователей используют AI-инфраструктуру для трейдинга Bitget — отчет Messari
Вышли более "умные" MediaTek Dimensity 7450 и 7450X со старыми CPU и GPU
Родители не отпускают: Китай неожиданно запретил Meta покупать Manus за $2 млрд
Microsoft выпустила демо-версию Shader Model 6.10 и AgilitySDK 720: что нового добавили
В Национальном музее "Чернобыль" открыли зал, посвященный S.T.A.L.K.E.R.
