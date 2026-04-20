Аша Шарма лично ответила геймеру на жалобу, что обновление Xbox Insider "закирпичило" Series S

Участник программы Xbox Insider утверждает, что последнее тестовое обновление превратило его Xbox Series S в кирпич — и жалоба дошла до генерального директора подразделения.

Пользователь под ником @1tristan в X написал, что после инсайдерского апдейта консоль перестала работать. Проблема оказалась настолько серьезной, что он даже рассматривал переход на Series X как единственный способ ее решить. Обычно такие жалобы теряются в потоке сообщений — платформа масштабная, и физически невозможно отследить каждый кейс. На этот раз, однако, пост заметила Аша Шарма и ответила лаконично:

«looking into this» — «разбираюсь».

Для CEO крупной платформы публично отвечать на жалобы рядового пользователя — нетипичный шаг. Шарма возглавила Xbox в начале 2026 года после ухода Фила Спенсера и с первого дня ведет себя заметно активнее в соцсетях, чем ее предшественник. Ранее мы писали о том, что она публично признала завышенную цену Game Pass — еще одна нетипичная для корпоративного руководителя откровенность.

С приходом Шармы Xbox действительно ожил: в прошлом месяце до всех пользователей докатились обновления кастомизации, а в этом месяце участники Xbox Insider получили долгожданный апдейт системы достижений. Параллельно компания планирует перезапустить Game Pass с новыми уровнями подписки и возможным партнерством с Netflix. Однако одна больная тема никуда не делась — вопрос эксклюзивов. По данным аналитиков Alinea Analytics, Starfield разошелся примерно в 140 000 копий на PlayStation 5, и дискуссия о смысле консоли без собственных тайтлов продолжается.





