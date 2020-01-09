Firefox и Chrome будут бороться с надоедливыми запросами и уведомлениями на сайтах





В настоящее время чуть ли не каждый третий сайт при посещении предлагает пользователю подписаться на получение уведомлений, и это раздражает пользователей. В браузере Firefox имеет возможность блокировать запросы на получение уведомлений сайтов, но Mozilla хочет пойти дальше, полностью устранив такие запросы.

Недавно выпущенный браузер Firefox 72 заменяет раздражающие всплывающие уведомления визуальным речевым пузырём, который появляется в адресной строке. Пользователь по-прежнему будет иметь доступ к уведомлениям, если захочет видеть их, но надоедливых и отвлекающих запросов станет меньше.

Кроме того, борьбу частым всплывающим запросами и уведомлениями объявили и в компании Google. Разработчики сообщили, что в Chrome 80 появится «более тихий» интерфейс уведомлений, который не будет серьезно мешать пользователю. Независимо от того, используется настольный компьютер или смартфон, пользователь получит короткое, относительно ненавязчивое предупреждение (со значком колокольчика). Но сначала потребуется вручную активировать эту функцию. Однако в дальнейшем Google намерена автоматически активировать такой режим как для людей, которые часто блокируют уведомления, так и для сайтов с «очень низкой» частотой подписки. Новая версия браузера Chrome 80 выйдет в феврале.

Помимо этого, Google планирует решить другую часть проблемы – сайты, которые неправильно используют уведомления. Компания предупредила, что она будет предпринимать дополнительные меры в отношении сайтов, которые используют уведомления для рекламы, распространения вредоносных программ или «для обмана». Но более подробные сведения об этом будут представлены ближе к концу года.

Источник: Engadget 1, 2