Firefox начнёт шифровать DNS-запросы по умолчанию





Система защиты Mozilla Firefox вскоре получит новую функцию – поддержку DNS поверх зашифрованного протокола HTTPS (DNS over HTTPS), которая начнёт работать по умолчанию на территории США в конце сентября. Это позволит шифровать DNS-трафик и ограничивать доступ к DNS-запросам. Технология призвана сделать веб-серфинг более приватным и безопасным, уменьшая шансы на DNS-хайджекинг и мониторинг активности.

Не каждый запрос полагается на HTTPS. Mozilla делает ставку на «резервный» метод, который вернётся к использованию обычных DN-запросов на уровне операционной системы, если будет такая необходимость (например, для функций родительского контроля и конфигурации корпоративных сетей) или произойдёт ошибка поиска. Разработчики позволят отключать функцию DNS over HTTPS, но компания будет следить за тем, чтобы не было злоупотреблений и пересмотрит свой подход, если злоумышленники начнут использовать Canary Domain для отключения технологии.

Пройдёт некоторое время, прежде чем функция DNS over HTTPS получит глобальное развёртывание. Mozilla будет тестировать технологию на вероятность сбоев и, если всё пойдёт гладко, Firefox может стать выбором тех, кто настаивает на обеспечении безопасности веб-трафика.

Источник: Engadget