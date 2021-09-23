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Ford будет утилизировать батареи своих электромобилей через стартап одного из бывших руководителей Tesla

Ford будет утилизировать батареи своих электромобилей через стартап одного из бывших руководителей Tesla

Ford будет утилизировать батареи своих электромобилей через стартап одного из бывших руководителей Tesla


Компания Ford обратилась к стартапу Redwood Materials с целью утилизации аккумуляторов электромобилей. Примечательно, что стартапом руководит бывший технический директор Tesla Дж. Б. Штраубель. Обе компании также планируют использовать это новое партнёрство, чтобы помочь выстроить цепочку поставок аккумуляторов в США, что обозначила целью администрация президента Байдена.

В рамках сделки Ford инвестирует $50 млн в Redwood Materials, что является частью недавно объявленного раунда финансирования стартапа в размере $700 млн. Ford – это не первый заказчик Redwood Materials. Стартап уже перерабатывает аккумуляторы Nissan, Specialized (у которой растёт количество аккумуляторов для электровелосипедов) и остатки материалов с завода Gigafactory в Рино, штат Невада.

Но в случае Ford стартап Redwood Materials стремится к более тесной интеграции, а не хочет довольствоваться ролью партнёра по переработке. Стартап сотрудничает с автопроизводителем, чтобы разработать планы на широкий спектр работ – от помощи в переработке металлолома до поиска возможности повторного использования изношенных аккумуляторов с достаточной оставшейся ёмкостью. Также стартап намерен помогать компании Ford в создании новых аккумуляторов из использованного лития, никеля, кобальта и меди.

Компании не углублялись в детали, но общая цель выглядит так же, как ранее говорил Штраубель с самого момента основания Redwood Materials. Идея состоит в том, чтобы создать систему «замкнутого цикла», в которой материалы литий-ионных батарей перерабатываются и используются повторно. Это теоретически может снизить стоимость батареи электромобиля при одновременном снижении зависимости автопроизводителя от импортных материалов и добычи ископаемых. И сделка с Ford может предоставить Redwood Materials ряд возможностей для решения всех этих задач.

Источник: The Verge

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