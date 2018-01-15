Ford дразнит электрокроссовером Mach 1 и выделяет на разработку электромобилей $11 млрд, обещая минимум 40 моделей к 2022 году

На проходящем в эти дни Североамериканском международном автосалоне в Детройте Ford не только представил новый гибридный пикап Ford Ranger F-150, заряженный кроссовер Ford Edge ST и 475-сильный спорткар Mustang Bullitt, но анонсировал нечто куда более интригующее – полностью электрический кроссовер. Новинка получила название Mach 1 в честь знаковой модели Ford Mustang Mach 1 и выйдет в 2020 году. Разработкой электрокроссовера занимается команда специалистов Team Edison на недавно открытом заводе компании в Кроктауне.

Сразу оговорим, что одним только кроссовером электрически планы американского автопроизводителя не ограничиваются. Ford намерен инвестировать в это направление $11 млрд и выпустить к 2022 году минимум 40 электрических автомобилей.

К сожалению, никаких подробностей о кроссовере с многообещающим названием компания не раскрыла, так что пока неясно ни как он будет выглядеть, ни какие характеристики получит.

Есть лишь короткое тизер-видео с Mustang и Explorer, въезжающими в гараж перед мощным ударом молнии в здание (нарисованной с помощью компьютерной графики). Затем двери гаража открываются и оттуда вылетает Флэш, но разглядеть, что скрывается за ними невозможно.

По сути, сейчас Tesla – единственный серьезный игрок в категории высококлассных и динамичных автомобилей на электрической тяге. Но такое положение вещей будет сохраняться еще недолго. Уже в следующем году должен выйти спортивный электромобиль Porsche Mission E, а платформа, положенная в его основу, будет использована другими производителями для выпуска собственных моделей премиального уровня. Еще можно вспомнить об электрическом кроссовере Jaguar I-Pace, который должен выйти уже в этом году. И это не говоря о множестве новоиспеченных производителей, пытающихся всеми силами уцепиться за стремительно развивающихся рынок.

То, что Ford в свете нынешних тенденций вслед за другими бросился разрабатывать электромобили ни для кого стать большой неожиданностью, но интересно будет посмотреть, что из этого получится.

Источник: The Verge и Engadget