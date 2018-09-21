Ford F-Vision Future Truck — концепт электрического грузовика, дизайн которого вдохновлен супергероями Marvel (и немного Tesla Semi)

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На выставке IAA Commercial Vehicle Show в Ганновере дебютировал концепт электрического грузовика Ford F-Vision Future Truck. По дизайну модель довольно сильно напоминает электрогрузовик Tesla Semi, однако в отличие от детища Илона Маска, Ford не раскрывает технических подробностей и дату выхода концепта на рынок.

Разработкой концепта Ford F-Vision занимался турецкий автопроизводитель Ford Otosan, который является совместным предприятием турецкой компании Koc Holding и американской корпорации Ford. Создатели концепта отметили, что их «грузовик будущего» получит систему автономного управления четвертого уровня (Level 4), однако не сказали, когда именно это произойдет.

Грузовик отличается выразительным дизайном, вдохновленным героями комиксов Marvel (имеется в виду их способность адаптироваться к окружающей среде). В результате, Ford F-Vision получил продвинутую аэродинамику, панорамное лобовое стекло, светодиодные фары и задние фонари.

В беспилотном режиме лобовое стекло будет автоматически затемняться, приобретая тот же серебристый цвет, что и окраска кузова, таким образом кабина будет выглядеть «цельнометаллической». На фронтальную панель грузовика вынесут специальный «интерактивный экран», который будет отображать различную информацию для пешеходов и других участников движения.

В комплекте с тягачом идет такой же футуристичный прицеп необычной формы со скрытыми колесными арками. Точно известно, что приводиться в движение Ford F-Vision будет с помощью электрической двигательной установки, однако ее мощность, а также объем батарей и запас хода пока не озвучиваются.

Напомним, что первый электрический грузовик компании Tesla Semi с запасом хода порядка 800 км оснащается четырьмя электродвигателями, которые позволяют ему разгоняться до 100 км/ч в загруженном состоянии всего за 20 секунд. Первые поставки клиентам должны начаться уже в 2019 году.

Источник: CarScoops, MotorAuthority