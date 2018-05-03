Илон Маск: Судя по реальным тестам, электрогрузовик Tesla Semi получит запас хода не 500, а 600 миль за те же деньги

В середине ноября прошлого года Илон Маск представил первый электрический грузовик компании Tesla Semi, который получил максимальный запас хода в 500 миль (800 км). Данный показатель порадовал всех заинтересованных, так как изначально ходили слухи о пробеге на уровне 200-300 миль (320-480 км). Тем не менее уже в феврале 2018 года Илон Маск отметил, что испытывает оптимизм по поводу реального пробега от одного заряда батарей, пообещав еще более выдающиеся характеристики за ту же цену.

Отметим, что речь идет о продвинутых модификациях грузовика стоимостью $180/$200 тыс. — именно им обещали обеспечить запас хода в 500 миль (800 км), тогда как владельцы базовой версии за $150 тыс. получат максимальный пробег между зарядками на уровне 300 миль (480 км). Теперь же Илон Маск заявил, что основываясь на результатах реальных тестов на американских шоссе, запас хода максимальной версии будет ближе к отметке в 600 миль (965 км). Даже если допустить, что в данной формулировке речь идет о 560 милях, то запас хода составит 900 км, то есть на 100 км больше обещанного.

В свое время глава подразделения Daimler Trucks Мартин Даум выразил сомнение, что Tesla способна создать грузовик с грузоподъемностью 36 тонн (80 тыс. фунтов), запасом хода 500 миль и стоимостью всего $180 тыс. — по его словам, это «противоречит законам физике». Когда эти фразы передали Илону Маску, тот рассмеялся и ответил, что «Даум по всей видимости просто не понимает законы физики».

Впрочем, Мартин Даум не стал единственным, кто сомневается в возможности подобного сочетания грузоподъемности, запаса хода и стоимости. Они указывают на то, что подобные результаты достижимы только для батарей следующего поколения с большей энергоэффективностью на единицу массы и более низкой стоимостью, Маск же настаивает, что добился таких параметров от уже существующих батарей.

Скептики приводят примерно такие подсчеты: судя по озвученным данным, электрогрузовики Tesla Semi получат батареи емкостью 800-1000 кВтч; с учетом текущей стоимости аккумуляторов на уровне $150 на 1 кВт, цена такой батареи составит от $120 тыс. до $150 тыс., то есть львиную долю стоимости всего электромобиля, во что достаточно трудно поверить с точки зрения прибыли.

Оптимисты указывают на то, что Tesla уже могла добиться себестоимости аккумуляторов на уровне $100 на 1 кВт, что дает цену батарей на более низком уровне от $80 тыс. до $100 тыс., а также поработали над эффективностью электродвигателей, которые расходуют меньше энергии на километр пробега, чем модели конкурентов.

Отметим, что количество предзаказов электрических грузовиков Tesla Semi уже превысило отметку в 2000 экземпляров, серийное производство модели должно стартовать уже в 2019 году.

Источник: Electrek