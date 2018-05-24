Электромобиль Ford Mach 1 будет переднеприводным кроссовером с запасом хода 500 км, международные продажи стартуют в 2020 году

Американская компания Ford решила порадовать фанатов «зеленых» автомобилей рядом подробностей о своем первом полноценном электромобиле Mach 1. По словам представителей компании это будет глобальная модель, то есть ее будут продавать по всему миру, включая США, Европу, Китай и т.д. Официальный анонс состоится уже в 2019 года, тогда же начнутся продажи в США, а начало коммерческих поставок на территорию Европы запланировано на 2020 год.

Электрический кроссовер Ford Mach 1 с кодовым обозначением CX430 будет построен на фирменной платформе C2, которую использует в том числе новое поколение Ford Focus. Именно поэтому на первом этапе он будет исключительно переднеприводным, так как данная архитектура не рассчитана на полный привод. Вместе с тем, при наличии соответствующего спроса, производитель наверняка сможет чуть позже выпустить и полноприводную версию, использовав модифицированную платформу.



Один из вариантов возможного дизайна Ford Mach 1

В очередной раз представители Ford подтвердили, что новинка будет использовать стилистические решения модели Mustang. Электромобиль Ford Mach 1 будет занимать в линейке компании место рядом с кроссовером Ford Kuga, при этом по формату будет напоминать хэтчбек с приподнятой подвеской и более высоким расположением водительского места, типичным для кроссоверов.

Ожидается, что Ford Mach 1 получит запас хода более 300 миль, остальные характеристики мы узнаем после официального анонса. Напомним, что Ford запланировал инвестиции в размере $11 млрд на план по электрификации своей продуктовой линейки, согласно которому в ближайшие пять лет представит 13 новых моделей с электрическим приводом, включая электромобили и гибриды.

Источник: Autocar