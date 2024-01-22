Ford установила 48-дюймовый экран с новой ОС Android Automotive на всю ширину салона Lincoln Nautilus

Ford провел презентацию нового Lincoln Nautilus в своей штаб-квартире в Дирборне, штат Мичиган. Внимание было сконцентрировано вокруг огромного 48-дюймового экрана (практически) на всю ширину салона, работающего на новейшей операционной системе Android Automotive от Google.

Для обновления программного обеспечения и связи имеется 5G-соединение. Автомобиль распознает водителя и соответственно корректирует настройки. Внутренние дисплеи можно настроить так, чтобы на них отображалось больше или меньше информации, передает The Verge.

Ford разделяет панорамный экран на три секции. Слева критическая секция за рулем, служащая приборной панелью, вспомогательная в центре и смотровая перед пассажирским сиденьем, на которой можно отображать мультимедийный контент.

Важная информация включает типовые данные, такие как скорость, передача и функции помощи водителю. Вспомогательная секция содержит навигацию и инструкции, а секция для быстрого обзора включает музыкальный плеер, часы и другие виджеты, которые можно менять местами в зависимости от предпочтений водителя. Сюда входит информация об автомобиле, например, графики давления в шинах и расход топлива. График погоды включает в себя небольшие анимации облаков и дождя.

Панорамный дисплей не является сенсорным экраном и не является одним сплошным экраном. Это по меньшей мере два разных экрана, соединенных вместе под одним куском изогнутого стекла.

Всеми функциями можно управлять через 11,1-дюймовый центральный сенсорный экран. Панорамный дисплей расположен непосредственно под лобовым стеклом, что, по словам представителей Ford, потребует от водителя легкого взгляда вниз, чтобы свести к минимуму отвлечение от вождения.