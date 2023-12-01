Formula E выложила повторы всех гонок в свободный доступ (9 сезонов, 116 этапов)

Чтобы у новичков было время подготовиться к стартующему в январе новому сезону Formula E, электрическая гоночная серия сделала свой архив этапов доступным для всех. Теперь можно посмотреть (пересмотреть) каждую трансляцию предыдущих 9 сезонов, начиная с первого события в Пекине в 2014 году и до финала этого сезона в Лондоне. В общей сложности это 90 часов видео на 116 этапах.

Архив гонки Formula E доступен бесплатно на сайте и в мобильном приложении. Для просмотра нужно только зарегистрироваться. Новые этапы, начиная с 10 сезона 2024 года, будут добавляться в архив через семь дней после прямого эфира.

Однако некоторые гонки можно будет посмотреть и вживую, Roku будет бесплатно транслировать 11 гонок в прямом эфире на своем канале Roku Channel, передает Engadget. На этой платформе также будут доступны превью, повторы и прочие контенты в дополнение к прямым трансляциям. Paramount+ будет транслировать пять этапов в прямом эфире вместе с CBS, вещателем, который транслирует Formula E в США.

10-й сезон начнется 13 января в Мехико, на автодроме Братьев Родригесов (здесь проходит этап Formula 1, но на другой конфигурации трассы). Всего на 2024 год запланировано 17 этапов.