Новости Видео 01.12.2023 в 11:55 comment views icon

Formula E выложила повторы всех гонок в свободный доступ (9 сезонов, 116 этапов)

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Formula E выложила повторы всех гонок в свободный доступ (9 сезонов, 116 этапов)

Чтобы у новичков было время подготовиться к стартующему в январе новому сезону Formula E, электрическая гоночная серия сделала свой архив этапов доступным для всех. Теперь можно посмотреть (пересмотреть) каждую трансляцию предыдущих 9 сезонов, начиная с первого события в Пекине в 2014 году и до финала этого сезона в Лондоне. В общей сложности это 90 часов видео на 116 этапах.

Formula E выложила повторы всех гонок в свободный доступ (9 сезонов, 116 этапов)
Так выглядит страничка видеоповторов 9 сезона Formula E.

Архив гонки Formula E доступен бесплатно на сайте и в мобильном приложении. Для просмотра нужно только зарегистрироваться. Новые этапы, начиная с 10 сезона 2024 года, будут добавляться в архив через семь дней после прямого эфира.

Однако некоторые гонки можно будет посмотреть и вживую, Roku будет бесплатно транслировать 11 гонок в прямом эфире на своем канале Roku Channel, передает Engadget. На этой платформе также будут доступны превью, повторы и прочие контенты в дополнение к прямым трансляциям. Paramount+ будет транслировать пять этапов в прямом эфире вместе с CBS, вещателем, который транслирует Formula E в США.

10-й сезон начнется 13 января в Мехико, на автодроме Братьев Родригесов (здесь проходит этап Formula 1, но на другой конфигурации трассы). Всего на 2024 год запланировано 17 этапов.

Видео: болид Formula E установил новый рекорд скорости в помещении — 218,71 км/ч

Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Як ефективно керувати витратами на хмарну інфраструктуру
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg

Андрій Михайленко

Colobridge GmbH, Chief Operating Officer

Посты
«Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!»
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

Посты
ОРРО AED Україна презентує навушники Enco Air3i: Нова версія неперевершеного звуку
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png

OPPO Ukraine

OPPO — світовий бренд смартпристроїв, який прагне до синергії естетики та інновацій.

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить