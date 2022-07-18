Фотогалерея дня: Электрические концепты Hyundai RN22e и N Vision 74

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor показал публике пару электрических концептов RN22e и N Vision 74, которые в компании называют «лабораториями на колесах».

Модель Hyundai RN22e основана на фирменной платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP) и использует дизайн недавно представленной серийной модели IONIQ 6.

Концепт Hyundai N Vision 74 получил двигатель на основе водородных топливных ячеек, а в качестве вдохновения дизайнеры использовали сразу две модели — виртуальную Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo и ретро-концепт 1974 года Hyundai Pony Coupe.

К сожалению, эти концепты вряд ли пойдут в серию, хотя в 2023 году корейцы все же пообещали выпустить «заряженный» серийный электромобиль Hyundai IONIQ 5 N.

Источник: Hyundai