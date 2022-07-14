Корейцы представили серийный электромобиль Hyundai IONIQ 6: мощность до 239 кВт, батареи на 53/77 кВтч и запас хода свыше 600 км

Ровно через две недели после демонстрации финального дизайна корейский автопроизводитель Hyundai Motor Company официально анонсировал серийную версию электромобиля Hyundai IONIQ 6. Модель представляет собой седан с максимально аэродинамичным «покатым» силуэтом, его габаритные размеры составляют 4855x1880x1495 мм (колесная база — 2950 мм).

Так же, как и другие собратья по линейке IONIQ, новинка основана на фирменной платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP) с поддержкой зарядной архитектуры 400/800 В. Покупателям будет предлагаться одномоторная заднеприводная версия RWD или же двухмоторная полноприводная версия AWD. В последнем случае электромобиль Hyundai IONIQ 6 получит мощность 239 кВт и крутящий момент 605 Нм, что позволяет разогнаться до 100 км/ч всего за 5,1 секунды.

Также можно будет выбрать два варианта батарей — на 53 кВтч или на 77,4 кВтч, более емкий вариант обеспечит запас хода в 610 км по измерительному циклу WLTP. От мощной скоростной зарядки на 350 кВт заряд от 10 до 80% емкости батареи займет всего 18 минут. Также поддерживается технология V2L (vehicle-to-load), превращающая электромобиль в мобильный генератор энергии.

Водитель получает в свое распоряжение два 12-дюймовых экрана с основными цифровыми данными и дополнительной/развлекательной информацией соответственно. Поддерживаются системы Apple CarPlay и Android Auto, а также двухканальное Bluetooth-соединение со смартфонами, к примеру, вы сможете одновременно использовать один для звонков, а второй — для стриминга музыки.

Естественно, не обошлось без цифровых помощников — водитель получает целый комплекс под общим названием Hyundai SmartSense (Advanced Driver Assistance Systems). В ее состав входят системы: Highway Driving Assist 2 (HDA 2), Smart Cruise Control (SCC), Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), High Beam Assist (HBA), Driver Attention Warning (DAW), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Blind-Spot View Monitor (BVM), Safe Exit Warning (SEW), Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2), Surround View Monitor (SVM), Forward/Side/Reverse Parking Collision-Avoidance Assist (PCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA). Обновление систем происходит «по воздуху» (Over-the-Air, OTA).

Серийная сборка Hyundai IONIQ 6 стартует уже в третьем квартале текущего 2022 года, точные сроки выхода модели на рынки конкретных стран будут озвучены позже.

Источник: Hyundai