Французы представили компактный кроссовер Citroen C3 для развивающихся регионов

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Семейство автомобилей Citroen C3 включает в себя хэтчбек C3 и кроссовер C3 Aircross, однако теперь к ним добавился еще один C3 — компактный кроссовер New C3 International, разработанный специально для развивающихся регионов.

«Чтобы удовлетворить постоянно растущий рыночный спрос в Индии и Южной Америке, бренд Citroen решил адаптировать свой обычный процесс проектирования и производства нового автомобиля, доверив часть этапа разработки отдельным командам в каждом регионе. В итоге удалось создать автомобиль, который отвечает индивидуальным запросам покупателей в каждой стране. Объединение знаний о культуре, запросах, социуме двух регионов делает новый кроссовер Citroen C3 уникальной моделью, изначально созданной для Индии и стран Южной Америки» — отметили в компании Citroen.

Новинка получила современный дизайн, перекликающийся со свежими моделями Citroen C4 и C5 X. Характерная двухуровневая «световая подпись» включает в себя фирменный двойной шеврон с хромированными полосами, которые простираются во всю ширину автомобиля и завершаются Y-образными светодиодными фарами дневного света.

При этом основные фары состоят из двух отдельных элементов: габаритные огни, указатели поворота и горизонтальные дневные ходовые огни собраны на верхнем уровне, а фары ближнего/дальнего света в комбинации с дополнительными наклонными полосами ходовых огней расположены на нижнем уровне. Задние фонари также получили оригинальную «световую подпись»: две красные линии расходятся по всей площади фонаря, что визуально перекликается с дизайном передней оптики.

Citroen C3 получил характерные для кроссоверов элементы, включая увеличенный дорожный просвет, высокую посадку водителя и опциональные декоративные пластины. Боковины выделяются «мускулистым дизайном» и украшены темными защитными накладками. В сочетании с расширителями крыльев, эти накладки формируют защитный пояс по периметру автомобиля. SUV-впечатление дополнительно подчеркивают большие колеса (диаметром 635 мм), увеличенный дорожный просвет (180 мм), а также короткие свесы, что вкупе позволяет модели преодолевать неровности дорожного покрытия без риска повреждения переднего бампера или порогов.

Интересно, что технические характеристики и стоимость новинки пока не озвучиваются. К примеру, в Украине хэтчбек Citroen C3 предлагается с трёхцилиндровым бензиновым двигателем 1.2 PureTech, который доступен в обычной (82 л.с.) и турбрированной (110 л.с.) версиях, а также с 5-ст. МКПП или 6-ст. АКПП. Запуск нового кроссовера Citroen C3 планируется на первую половину 2022 года.

Новинка позволит бренду расширить собственный модельный ряд в Индии, а также укрепить свои позиции в Южной Америке, особенно в Бразилии и Аргентине. Выпуск новинки для Индии будет налажен на недавно открытом заводе в Ченнаи, производственная мощность которого составляет 100 000 автомобилей в год: этот завод позволяет полностью закрывать весь потенциальный спрос для Индии. Что касается латинской Америки, то модель CITROЁN C3 нацелена на такие страны, как Чили, Колумбия, Уругвай, Перу, Эквадор. Автомобиль для рынка Южной Америки будет производиться на заводе в городе Порту-Реал, Бразилия. Впоследствии модель может попасть и на другие рынки.

Источник: Citroen