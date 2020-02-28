Французы представили концепт электрического кроссовера DS Aero Sport Lounge с мощностью 680 л.с., батареей 110 кВтч и запасом хода 650 км

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Французская компания DS Automobiles, которая является частью группы PSA Peugeot Citroen, анонсировала концепт электрического кроссовера DS Aero Sport Lounge (ASL).

По словам создателей, этот крупный и достаточно высокий 5-метровый SUV на 23-дюймовых дисках отличается великолепной аэродинамикой благодаря стремительному профилю, скошенной крыше и другим ухищрениям. На месте традиционной решетки радиатора установлен экран с несколькими сенсорами для системы безопасности движения, а новый рисунок светотехники будет использоваться в будущих моделях бренда.

Несмотря на статус концепта, DS озвучила технические характеристики Aero Sport Lounge. Модель получила электродвигатель мощностью 500 кВт (680 л.с.), который позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 2,8 секунды. Интегрированная в пол батарея емкостью 110 кВтч обеспечивает запас хода свыше 650 км.

Салон поражает в прямом смысле инопланетным дизайном, который заточен на комфорт пассажиров во время длительных путешествий. Помимо необычных материалов отделки и удобных сидений каждый пассажир получает индивидуальную подсветку и отдельный экран для развлечений.

В свою очередь водителю предоставлены цифровые зеркала заднего вида, проекция всех важных данных на лобовое стекло в режиме дополненной реальности (AR) и тактильная обратная связь при управлении интерфейсом на основе ультразвука от компании Ultraleap.

О планах выпуска серийной модели на основе концепта DS Aero Sport Lounge пока ничего не сообщается. Напомним, что в позапрошлом году компания представила серийный электрокроссовер DS 3 Crossback E-Tense с двигателем 100 кВт, батареей 50 кВтч и запасом хода 300 км.

Источник: DS Automobiles