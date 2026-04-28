Новости Игры 28.04.2026 comment views icon

В Steam случайно засветили дату выхода Star Wars: Galactic Racer

София Шадрина

У Steam випадково засвітили дату виходу Star Wars: Galactic Racer / Play Station

Steam случайно на несколько часов раскрыл дату выхода Star Wars: Galactic Racer раньше, чем планировали разработчики. Страница уже откатилась назад, но скриншоты успели разлететься по сети.


Предзаказной инфографик с датой 6 октября 2026 года и деталями изданий ненадолго появился на странице игры в Steam — и был снят в течение часа после того, как аккаунт Wario64 успел сохранить скриншоты. Официально ни Fuse Games, ни Lucasfilm Games пока ничего не подтвердили.

Все предзаказы получают эксклюзивное ливреи для определенной платформы и баннер игрока. Digital Deluxe Edition добавляет три уникальных репульсорных транспорта, цифровой артбук, три эксклюзивных аркадных события и отдельный баннер. Физическое издание для PS5 и Xbox будет включать стальной бокс, тогда как ПК-версия получит только цифровой вариант.

Игру анонсировали на The Game Awards 2025, разрабатывает её британская студия Fuse Games — команда, в состав которой входят ветераны Need for Speed, Burnout и Star Wars: Battlefront. Действие происходит в эпоху Новой Республики после падения Империи. Игрок управляет таинственным гонщиком Шейдом в подпольной лиге Outer Rim, где синдикаты спонсируют пилотов, а сословия выигрывают и проигрывают за секунды.


Среди классов транспортных средств — поды, земные спидеры, спидер-байки и скимспидеры. Игра также поддерживает DLSS 4.5 от Nvidia с динамическим мультикадровым генерированием. Режим мультиплеера рассчитан на до 12 игроков с рейтинговой системой. Сезонных пасов не будет — CEO Fuse Games Мэтт Вебстер прямо сказал «нет» и объяснил, что сезон-пасы ассоциируются у него с free-to-play играми.

6 октября попадает прямо в разгар осеннего окна, где уже «зарезервировано» Grand Theft Auto 6 на ноябрь — что означает серьезную нагрузку на кошельки игроков в течение нескольких недель. Кроме того, в 2026 году подтверждена и Star Wars Zero Company — тактическая RPG от Bit Reactor, и теперь встает вопрос, не пересекутся ли даты релизов двух Star Wars-игр в одном квартале.

Официальное подтверждение даты ожидается уже на Star Wars Day — 4 мая.

Star Wars: Starfighter: что известно о фильме с Райаном Гослингом и почему от него так много ждут

Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Источник: Overclock3D

Frostpunk 2 готовит морозное лето: второе DLC Breach of Trust уже в пути, а пока держите трейлер
В Сингапуре арестовали мужчину за слив мультфильма "Аватар: Аанг, Последний маг воздуха": грозит 7 лет
Возвращение в Карибское море: ремейк Assassin's Creed Black Flag получил вероятную дату релиза
Star Wars: Starfighter: что известно о фильме с Райаном Гослингом и почему от него так много ждут
Новые утечки о Samsung Galaxy Fold 8: 200-Мп камера, большая батарея и паровое охлаждение
Новые утечки по iPhone 18 и iPhone Air 2: дизайн и дата выхода
Хан Соло в "Galaxy: Edge" доказал, что Харрисона Форда действительно нельзя заменить
OpenAI запустила кастомный ChatGPT, который следит за перепиской работников
ASUS Pad: слитые рендеры раскрыли планшет с 12,2-дюймовым OLED-экраном и 144 Гц
OnePlus Nord 6 на подходе: утечка говорит о процессоре Snapdragon 8s Gen4, дисплее 165 Hz и батарее 9000 mAh
Линейка Samsung Galaxy S27 получит новую модель Pro, и это Ultra без S Pen, — инсайдеры
Утечка секретного плана "K2" от Microsoft: наконец Windows 11 станет ОС, какой она должна была быть изначально
Крупнейшая утечка Paramount: "Аватар" случайно прислали на сторонний email за полгода до выхода
Стивен Содерберг поставил финальную точку в проекте о Бене Соло из вселенной Star Wars
Рано похоронили: линейка Samsung Galaxy Z TriFold возродится во 2-м поколении, — инсайдеры
Инсайдеры раскрыли детали Google Pixel 11 Pro Fold: более тонкий корпус и обновленный модуль LED-камеры
Появились подробности о предстоящем Huawei nova 16 Ultra: LTPO-дисплей, новый сенсор и аккумулятор на 7000 мА-ч
Lenovo Tab Plus Gen 2 с гигантским динамиком посередине: в сети появились первые фото и характеристики
Star Wars Battlefront Resurgence выходит в мае с новыми героями и бесплатным контентом
Смартфоны с аккумулятором 11 000 mAh? Для Honor это уже реальность
Spider-Man 3 от Insomniac Games: актер случайно слил начало разработки
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
