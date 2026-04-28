В Steam случайно засветили дату выхода Star Wars: Galactic Racer

Steam случайно на несколько часов раскрыл дату выхода Star Wars: Galactic Racer раньше, чем планировали разработчики. Страница уже откатилась назад, но скриншоты успели разлететься по сети.





Предзаказной инфографик с датой 6 октября 2026 года и деталями изданий ненадолго появился на странице игры в Steam — и был снят в течение часа после того, как аккаунт Wario64 успел сохранить скриншоты. Официально ни Fuse Games, ни Lucasfilm Games пока ничего не подтвердили.

Все предзаказы получают эксклюзивное ливреи для определенной платформы и баннер игрока. Digital Deluxe Edition добавляет три уникальных репульсорных транспорта, цифровой артбук, три эксклюзивных аркадных события и отдельный баннер. Физическое издание для PS5 и Xbox будет включать стальной бокс, тогда как ПК-версия получит только цифровой вариант.

Игру анонсировали на The Game Awards 2025, разрабатывает её британская студия Fuse Games — команда, в состав которой входят ветераны Need for Speed, Burnout и Star Wars: Battlefront. Действие происходит в эпоху Новой Республики после падения Империи. Игрок управляет таинственным гонщиком Шейдом в подпольной лиге Outer Rim, где синдикаты спонсируют пилотов, а сословия выигрывают и проигрывают за секунды.





Среди классов транспортных средств — поды, земные спидеры, спидер-байки и скимспидеры. Игра также поддерживает DLSS 4.5 от Nvidia с динамическим мультикадровым генерированием. Режим мультиплеера рассчитан на до 12 игроков с рейтинговой системой. Сезонных пасов не будет — CEO Fuse Games Мэтт Вебстер прямо сказал «нет» и объяснил, что сезон-пасы ассоциируются у него с free-to-play играми.

6 октября попадает прямо в разгар осеннего окна, где уже «зарезервировано» Grand Theft Auto 6 на ноябрь — что означает серьезную нагрузку на кошельки игроков в течение нескольких недель. Кроме того, в 2026 году подтверждена и Star Wars Zero Company — тактическая RPG от Bit Reactor, и теперь встает вопрос, не пересекутся ли даты релизов двух Star Wars-игр в одном квартале.

Официальное подтверждение даты ожидается уже на Star Wars Day — 4 мая.

Источник: Overclock3D