Новости Софт 30.04.2026

Обновление Steam Deck: что полезного подвезла Valve

Олександр Федоткін

Оновлення Steam Deck: що корисного підвезла Valve

Valve выпустила обновление для клиента Steam Deck, которое включает быстрый чат и удаленное управление загрузками, а также многое другое. 


В частности, пользователи консоли Valve получают доступ к чату в меню быстрого доступа. Это делает чат Steam доступным во время игры. Также добавлен быстрый чат для Steam Deck и режим Big Picture. 

Пользователи могут удерживать кнопку просмотра, двигать геймпад и отпускать кнопку, чтобы отправить заранее подготовленное сообщение. Параметры быстрого чата можно изменять в разделе «Настройки» — «Клавиатура». 

На странице «Загрузки» появилась поддержка удалённого управления загрузками. Это позволяет управлять загрузками в других клиентах Steam из Steam Deck. На странице «Подробности приложения» отображаются те же параметры и информация для удаленных клиентов, что и для локальной системы. 


Оновлення Steam Deck: що корисного підвезла Valve

В Valve объясняют, что для работы этой функции необходимо обновить локальные и удаленные клиенты. В обновлении также появляется доступ к функции «Перейти на рабочий стол» на экране входа в систему. Добавлено всплывающее сообщение о низком заряде батареи и индикатор заряда батареи в разделе для беспроводных геймпадов. Раздел «Магазин» в главном меню теперь открывает домашнюю страницу Steam Store, а не раздел Great On Deck. 

Valve также исправила проблему, когда после удаления и повторной установки игры данные могли исчезнуть после удаления и повторной установки игры. Исправление функции записи игр включает иконку для мгновенного создания скриншотов в играх не из Steam при использовании геймпада. 

Steam Input получил измененный интерфейс элементов. Настройки контроллера теперь используют меню и подробности вместо вкладок.

Ранее мы писали, что Valve дала разработчикам новые инструменты Steam Deck. Планшет Legion Tab превращается в аналог Steam Deck.

Серія смартфонів REDMI Note 15: що показали офіційні випробування на міцність і захист від води
Ресайкл-споти Києва: куди нести техніку, батарейки і гаджети

Полный солдаут: в США разобрали все Steam Deck из-за кризиса памяти

Источник: NotebookCheck

 

Когда авторитет мешает: почему Гейб Ньюэлл отошел от разработки игр Valve после Portal 2
Между Windows и Linux: ОС Phoenix Pulsar получила драйвер NVIDIA 590.48 и оптимизации для видеокарт RTX
Microsoft заблокировала трюк по использованию NVMe для повышения производительности Windows 11
Обновление Linux 7.1: новый драйвер NTFS упрощает работу с файлами Windows
PC-эмулятор GameNative для Android добавил поддержку Steam Achievements
Microsoft пообещала 18 изменений в Windows 11 в течение 2026 года
В приложении Uklon запустили продажу билетов на автобусы
Linux 7.0 уже здесь: улучшение хранения данных, повышенная производительность и поддержка нового оборудования
Valve выпустила бета SteamOS 3.8 с поддержкой Steam Machine
AMD раскрыла подробности будущей FSR Diamond
В Украине заработало приложение Nintendo Today
Steam Controller от Valve почти готов: на платформе нашли скрытый анбоксинг-ролик
Готовы обновиться? Windows 12 может выйти в этом году и понравится не всем
Украинец запустил DOT.map: онлайн-архив войны на карте с датами и фото
Steam Controller от Valve: дата выхода, цена и главное ограничение
Legion Go 2 подорожал до $2000: Lenovo подняла цену на 48% без объяснений
Apple представит iOS 27 и macOS 27 на WWDC 2026: известны даты
Valve меняет механику стрельбы в Counter-Strike 2: запас патронов теперь ограничен
Вы не так поняли: Microsoft критикуют за отказ избавляться от Copilot в Windows 11
Популярное расширение Chrome деактивировано из-за "наличия вредоносного ПО"
Ностальгия переключения: эта программа превращает YouTube в кабельное ТВ из 2000-х
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
