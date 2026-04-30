Обновление Steam Deck: что полезного подвезла Valve

Valve выпустила обновление для клиента Steam Deck, которое включает быстрый чат и удаленное управление загрузками, а также многое другое.





В частности, пользователи консоли Valve получают доступ к чату в меню быстрого доступа. Это делает чат Steam доступным во время игры. Также добавлен быстрый чат для Steam Deck и режим Big Picture.

Пользователи могут удерживать кнопку просмотра, двигать геймпад и отпускать кнопку, чтобы отправить заранее подготовленное сообщение. Параметры быстрого чата можно изменять в разделе «Настройки» — «Клавиатура».

На странице «Загрузки» появилась поддержка удалённого управления загрузками. Это позволяет управлять загрузками в других клиентах Steam из Steam Deck. На странице «Подробности приложения» отображаются те же параметры и информация для удаленных клиентов, что и для локальной системы.





В Valve объясняют, что для работы этой функции необходимо обновить локальные и удаленные клиенты. В обновлении также появляется доступ к функции «Перейти на рабочий стол» на экране входа в систему. Добавлено всплывающее сообщение о низком заряде батареи и индикатор заряда батареи в разделе для беспроводных геймпадов. Раздел «Магазин» в главном меню теперь открывает домашнюю страницу Steam Store, а не раздел Great On Deck.

Valve также исправила проблему, когда после удаления и повторной установки игры данные могли исчезнуть после удаления и повторной установки игры. Исправление функции записи игр включает иконку для мгновенного создания скриншотов в играх не из Steam при использовании геймпада.

Steam Input получил измененный интерфейс элементов. Настройки контроллера теперь используют меню и подробности вместо вкладок.

Источник: NotebookCheck