Аша Шарма о возвращении эксклюзивов на Xbox: "Решение с последствиями на десятилетия"

Аша Шарма пробыла на посту CEO Xbox всего 60 дней — и уже успела наделать волн. В свежем интервью для Game File она отказалась исключать возвращение консольных эксклюзивов, хотя никаких конкретных обещаний так и не дала.





«Мы подойдем к этому с опорой на данные и стратегию, посмотрим на наши принципы и примем решение», — сказала Шарма, добавив, что речь идет о «решении с последствиями на десятилетия».

На прямой вопрос о сроках ответила не менее расплывчато:

«Ничего, к чему мы еще не готовы обязаться. Поделимся, когда будем готовы. Я хочу принять правильное решение, а не самое быстрое».

Разворот после лет мультиплатформы

Вопрос эксклюзивности завис в воздухе еще после внутреннего меморандума Шармы, где говорилось о необходимости «переосмыслить подход к эксклюзивности, окон выхода и искусственного интеллекта». Но это первый раз, когда она прокомментировала тему направления.

В течение последних двух лет Xbox активно выходил на другие платформы: Sea of Thieves, Starfield и ряд других бывших эксклюзивов появились на PlayStation.





Возвращение к консольной эксклюзивности означало бы резкий разворот — и огромный риск. Microsoft заплатила $68,7 млрд за Activision Blizzard и $7,5 млрд за ZeniMax, чтобы нарастить библиотеку контента. Логика этих вложений предполагала максимальный охват аудитории — то есть мультиплатформу. Отказ от нее потребует либо чрезвычайной уверенности в силе бренда Xbox, либо нового поколения консолей, способного вернуть игроков.

Game Pass, железо и обещания доступности

Кроме эксклюзивов, Шарма коснулась и других тем. Недавнее снижение цены на Game Pass, по ее словам, должно привлечь больше игроков, удержать их дольше и сделать более довольными — три цели одним шагом. Новая метрика успеха Xbox — количество ежедневных активных игроков вместо объема подписок. Серьезный сигнал для тех, кто следит за отчетностью компании.

Директор по контенту Мэтт Бутти пообещала «предсказуемый ритм, четкий роадмап и ориентацию на качество» от студий Xbox. Шарма добавила, что компания снова вкладывается в текущее поколение консолей как в «первоклассный опыт» и хочет сделать устройства и сервисы более доступными по цене — хотя конкретных цифр не назвала.

2026 год может стать решающим для Xbox: ожидаются релизы Halo: Campaign Evolved, новой Fable, Gears of War: E-Day и Forza Horizon 6— и именно от решения по эксклюзивности зависит, смогут ли эти игры стать аргументом в пользу консоли. Мы ранее писали, что эксклюзивы Xbox не получили ни одной номинации на GOTY за 15 лет — и это, пожалуй, один из главных аргументов для тех, кто внутри компании выступает за смену курса.

Источник: Eurogamer