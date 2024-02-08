Гарантия на OLED-мониторы Asus и MSI теперь покрывает случаи выгорания панели

MSI и Asus пересмотрели свои гарантийные обязательства, распространяющиеся на OLED-мониторы. Теперь на некоторые модели этих производителей действуют гарантийные обязательства, затрагивающие выгорание панели.

В понедельник обнаружилось, что гарантии, предлагаемые на OLED-дисплеи Asus, были незаметно обновлены и теперь включают гарантию от выгорания сроком на 2 или 3 года. Менее чем через 24 часа MSI ответила на это, объявив о новой 3-летней гарантии от выгорания на некоторые из своих собственных OLED-дисплеев.

OLED-панели становятся все более распространенными в игровых мониторах благодаря лучшему качеству изображения и быстродействию, которые они обеспечивают по сравнению с IPS- и ЖК-дисплеями. Но выгорание панелей остается проблемой для многих потребителей. Статические элементы, такие как экранные карты и значки игроков, могут усугубить проблему, особенно во время длительных игровых сессий. Многие геймеры также автоматически скрывают панель задач Windows, чтобы избежать выгорания. Поскольку OLED-мониторы обычно стоят намного дороже, чем альтернативы с сопоставимыми характеристиками, гарантии, которые не покрывают выгорание, могут показаться дорогостоящей авантюрой.

Гарантийная страница MSI для игровых мониторов была обновлена с учетом критериев, необходимых для предъявления претензии в случае повреждения от выгорания, измеряемого как видимая разница в яркости более 3,5% при 50-процентном покрытии серого. На той же странице также отмечается, что гарантия будет аннулирована, если функция MSI OLED Care (набор решений, предназначенных для снижения риска выгорания панели, которая включена по умолчанию на поддерживаемых дисплеях) отключена или иным образом изменена.

Asus еще официально не объявила о расширении гарантии на OLED-панели и не обновила свою главную гарантийную страницу. Тем не менее в разделе технических характеристик некоторых OLED-мониторов, теперь прямо указано, что на выгорание панели распространяется 2- или 3-летняя гарантия. Судя по всему, на новые модели предоставляется более длительный срок гарантии.

Источник: The Verge