Garmin Fenix 6X Pro Solar — первые умные часы производителя, питаемые энергией солнца (частично, конечно же)





Компания Garmin в преддверии старта выставки IFA 2019 объявила о выпуске новой линейки умных часов Fenix 6. В новоиспеченную серию вошли несколько моделей, среди которых особняком стоит Fenix 6X Pro Solar — первая модель производителя со встроенным фотоэлектрическим модулем. Благодаря этому часы способны постоянно пополнять запас своего аккумулятора за счет солнечного света.

Солнечный фотоэлемент, именуемый производителем Power Glass, выполнен в виде прозрачного слоя, размещенного поверх дисплея часов. Обычная автономность заявлена на уровне до 21 одного дня или до 60 часов при включенном модуле GPS. Но благодаря солнечной батареи Power Glass владельцы Fenix 6X Pro Solar могут рассчитывать на дополнительные 3 дня в обычном режиме или 6 часов с активным GPS. В специальном режиме Expedition mode можно получить автономность 46 дней от встроенной батареи + еще 10 дней от Power Glass при достаточном количестве солнечного света.

Умные часы Garmin Fenix 6X Pro Solar оснащены энергоэффективным трансфлективным дисплеем диагональю 1,4 дюйма и разрешением 280х280 пикселей, который хорошо читается под прямыми солнечными лучами.

Garmin Fenix 6X Pro Solar — это истинно мужская модель калибра 51 мм в титановом корпусе толщиной 14,9 мм. Ремешок QuickFit (26 мм) может быть как силиконовый, так и титановый. Если выбрать последний, то масса часов составит солидные 82 г (без ремешка часы весят 54 г).

Часы располагают не только датчиком ЧСС, но функцией пульсоксиметра. Речь идет о специальном сенсоре для неинвазивного измерения уровня сатурации кислородом капиллярной крови. Это очень полезная функция для тех, кто ходит в горы наряду с планировщиком восхождения ClimbPro. Не забыли и про бегунов. Для них предусмотрена функция PacePro, которая поможет заранее составлять план тренировки, а также даст во время тренировки скорректированные с учетом ситуации полезные рекомендации для повышения эффективности.

Имеются также GPS/ГЛОНАСС, альтиметр, барометр и компас. Само собой, часы способны выступать в роли трекера активности и отображать различные события с сопряженного смартфона. Также они поддерживают систему беспроводных платежей Garmin Pay, которая год назад заработала в Украине.

Кроме того, часы выделяются высоким уровнем защиты от воды (рейтинг 10 ATM, тогда как у большинства умных часов 5 ATM) и оснащены 32 ГБ флэш-памяти, чего должно хватить для записи 2000 песен. Кроме того, часы поддерживают возможность стриминга музыки по Wi-Fi с Spotify, Deezer и Amazon Music и на сопряженные Bluetooth-наушники.

Единственной, что расстраивает в случае Fenix 6X Pro Solar — это высокая цена. За эту модель производитель просит немалые $1150. С другой стороны, Garmin никогда не славилась дешевыми умными часами.

Помимо Garmin Fenix 6X Pro Solar в рамках линейки Fenix 6 были также представлены модели чуточку «попроще»: Fenix 6 (47 мм), Fenix 6S (42 мм), Fenix 6X (51 мм). Эти три призваны заменить собой модели Fenix 5S, 5 и 5X 2017 года выпуска.

По сравнению с предшественниками Fenix ​​6 и 6X получили более крупный 1,3- и 1,4-дюймовый экран соответственно, при этом сохранив прежний размер корпуса. Модель Garmin Fenix ​​6S оснащена 1,2-дюймовым экраном. Дизайн при этом изменился минимально. Garmin Fenix ​​6, Fenix ​​6S и Fenix ​​6X предлагаются как в обычном, так и усиленной исполнении с сапфировой защитой экрана. Что интересно, для Fenix 6X Pro Solar нет этой опции. Все три новые модели оснащены сенсором для определения насыщения крови кислородом.

Все новинки уже поступили в продажу. Цену самой дорогой мы уже озвучили выше, более доступные Fenix ​​6 и Fenix ​​6S стоят по $600 (1 и 2). Есть еще Fenix 6S Pro Sapphire Edition диаметром 42 мм за $800.

Этот анонс — лишь разминка. У Garmin есть много новых моделей, чтобы показать на IFA. Утечки подтверждают новую линейку Venu, а также обновленные Vivoactive и Vivomove, включая Vivomove Style с крупным экраном и физическими кнопками.

Источник: The Verge