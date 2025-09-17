Новости Устройства 17.09.2025 comment views icon

Garmin выпустила детские смарт-часы Bounce 2 с AMOLED-дисплеем и поддержкой звонков за $300

Катерина Даньшина

Garmin Bounce 2

Garmin представила детские смарт-часы Garmin Bounce 2, которые требуют вдвое большую плату за функциональность, почти как у предшественника.

Garmin Bounce впервые были представлены в 2022 году, как альтернатива смартфону для детей с опциями отслеживания и связи с LTE. Второе поколение добавляет новый дизайн и поддержку двусторонних разговоров, однако кажется, что этих обновлений мало, чтобы оправдать рост цены почти вдвое.

Garmin Bounce 2

Оригинальный Bounce имел квадратный дизайн и ЖК-экран, тогда как новый Bounce 2 представлен в круглом формате с более ярким 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем.

Текстовые сообщения все еще доступны, но добавились голосовые — с функцией транскрибирования и чтения вслух. Также дети могут воспользоваться голосовыми командами, чтобы позвонить родителям, запустить таймер и подобное.

Bounce 2 отслеживает местоположение в режиме реального времени через приложение Garmin Jr. и все еще позволяет родителям получать оповещения, когда дети покидают определенную зону, используя временное геозонирование.

Garmin Bounce 2

Время работы от батареи остается неизменным — до 2-х дней между зарядками (хотя новая функция, которая позволяет загружать и слушать песни с Amazon Music, может сократить это время).

Bounce 2 доступен в трех цветах: светло-фиолетовом, темно-сером и бирюзовом. Стоимость стартует от $299 (Bounce стоил $149), но придется доплатить за подключение LTE $9,99/месяц или $99,99/год с одним из тарифных планов Garmin Kids Smartwatch.

Источник: The Verge

