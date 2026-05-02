Xiaomi Redmi Watch 6 выходят на глобальный рынок: с NFC и 24 днями автономности

Xiaomi вывела на глобальный рынок новые смарт-часы Redmi Watch 6. Вместе с базовой версией компания представила и вариант Redmi Watch 6 NFC с поддержкой бесконтактных платежей.





Характеристики Redmi Watch 6 и Watch 6 NFC

Обе версии получили 2,07-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 432×514 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Максимальная яркость достигает 2000 нит. Это высокий показатель для доступного сегмента, так что проблем с просмотром информации на улице не должно быть. Устройства имеют узкие рамки толщиной 2 мм, благодаря чему экран занимает 82% передней панели. Часы поддерживают функцию Always-On Display с частотой обновления 5 Гц.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава и имеет две кнопки — обновленную стальную коронку и вспомогательную кнопку для быстрого доступа к основным функциям. Размеры составляют 46,45×40,03×9,94 мм, а вес — 31 г (без ремешка). Часы рассчитаны на запястье обхватом от 135 до 205 мм. При этом ремешки можно легко снимать и менять, доступны варианты из силикона или веганской кожи.





Для контроля состояния здоровья пользователя доступны следующие функции:

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

круглосуточный мониторинг сердечного ритма,

измерение SpO₂,

анализ сна,

выявление стресса,

женский календарь здоровья.

Корпус обеспечивает защиту 5ATM, поэтому часы пригодны для плавания и тренировок в воде. В целом Redmi Watch 6 поддерживает более 150 спортивных режимов, включая автоматическое распознавание ходьбы, бега и езды на велосипеде.

Умные часы Redmi Watch 6 оснащены двойной системой позиционирования L1 GNSS, поддерживающей GPS, GLONASS, Galileo, QZSS и BeiDou. Также есть Bluetooth 5.4, музыкальный плеер, голосовые заметки, компас, прогноз погоды, синхронизация календаря и удаленное управление камерой смартфона. Устройство имеет линейный вибромотор с более чем 20 типами обратного тактильного отклика.

Ключевая разница между моделями — наличие NFC. Версия Redmi Watch 6 NFC поддерживает оплату прикосновением через Visa и Mastercard. В стандартной модели этой функции нет.

Встроенный аккумулятор емкостью 550 мА-ч обеспечивает до 24 дней работы в базовом режиме. При типичном использовании автономность сокращается вдвое, а при активном Always-On Display — до 7 дней. Часы заряжаются магнитным способом.

Смартчасы Redmi Watch 6 сначала они продавались только в Китае. Теперь Xiaomi добавила обе версии на свой глобальный сайт, что фактически подтверждает подготовку к полноценному международному запуску. Хотя глобальные цены еще не объявлены, некоторые магазины в Европе уже открыли предварительные заказы.





Источник: notebookcheck