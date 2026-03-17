Oppo Watch X3 за $305 получил титановый корпус, датчик глюкозы и измерения давления

Oppo показала новые умные часы Oppo Watch X3. Это круглая модель, которая развивает идеи Watch X2: корпус стал тоньше и легче, а главное нововведение — непрерывный мониторинг уровня глюкозы.





Характеристики Oppo Watch X3

Корпус Oppo Watch X3 изготовили из сплава титана TC4, который применяют в авиации и медицинских имплантах благодаря высокой устойчивости к коррозии. Ремешок получил конструкцию с «бамбуковыми узлами» — это металлические вставки между сегментами фторкаучука.

Экран прикрывает сапфировое стекло с твердостью 8+ по шкале Мооса (у сапфира обычно 9). Сам дисплей круглый. Это 1,5-дюймовая LTPO OLED панель с разрешением 466×466 пикселей. Яркость выросла на 36% и достигает 3000 нит (против 2200 нит у предшественника).

Часы стали на 16% легче и на 6,4% тоньше. Фактические параметры: 47,4 мм в диаметре, 11 мм толщина, 43 г веса. Для сравнения, Watch X2 имели 47,6 мм, 11,8 мм и 49,7 г. При этом аккумулятор оставили практически без изменений, его емкость составляет 646 мА-ч. Он обеспечивает следующую автономность:





до 3 дней при активном использовании

до 5 дней в стандартном режиме

до 16 дней в режиме экономии

Зарядка мощностью 7,5 Вт обеспечивает полное восстановление батареи за 75 минут или 24 часа работы после 10 минут зарядки.

Новый корпус не повлиял на прочность. Oppo Watch X3 имеет водонепроницаемость 5ATM и защиту от пыли и воды IP68 и IP69 (защита даже от струй воды под давлением).

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Устройство содержит чип Snapdragon W5, но производитель не уточняет, это базовая версия или более новый W5 Gen 2.

Новинка имеет немало функций контроля здоровья. Главное обновление — датчик глюкозы, который показывает данные в реальном времени и предупреждает об отклонениях. Также часы способны измерять артериальное давление и оценивать риск гипертонии. Кроме того, доступны функции:

ЭКГ

показатели сосудистого здоровья

пульс и уровень кислорода в крови

анализ сна с выявлением апноэ

температура запястья

В то же время Watch X3 поддерживает более 100 спортивных режимов и измеряет показатель VO₂ Max, лактатный порог, время восстановления, эффект аэробных тренировок и восстановления пульса. Дополнительно есть ИИ-тренер. Для точного позиционирования предназначены двухдиапазонный GPS (L1+L5), BeiDou, Galileo и GLONASS.

Часы поддерживают разнообразные стандарты беспроводной связи. В дополнение к уже традиционным Wi-Fi и Bluetooth 5.2 также доступны NFC (для карт доступа и транспорта) и мобильная связь .4G (eSIM)

Цена

Watch X3 уже доступен для предварительного заказа в Китае в цветах Global Star Orange, Gravity Black и Infinite Titanium. Версия Gravity Black дешевле, потому что имеет стандартный ремешок: 2600 юаней ($360) или 2210 юаней ($305) по предзаказу. Другие варианты стоят 2800 юаней ($390) или 2380 юаней ($330) на старте. Открытые продажи начнутся 20 числа. Информацию о глобальном релизе обещают позже.





Источник: gsmarena