Apple, догоняй: Garmin выпустила часы Fenix 8 Pro с LTE, спутниковой связью, AMOLED или microLED дисплеем

Кажется, Гармин не только догнала, но и перегнала Apple, когда ввела в Fenix 8 Pro спутниковую связь вместе с LTE. Можно выбрать между AMOLED и MicroLED экраном.

Недавно Google выпустила Pixel Watch 4, первые умные часы со спутниковыми уведомлениями, чем запустила соревнование среди производителей. С Fenix 8 Pro Garmin одним шагом наверстала обе возможности, которых не хватало часам компании.

Главным нововведением бесспорно является LTE — возможность, которая «отрывает» часы Garmin от сторонних устройств в использовании. Функция оповещения о местонахождении LiveTrack работает через LTE, часы будут получать прогнозы погоды, тоже без помощи телефона. Для отправки сообщений нужно приложение Garmin Messenger на часах и подписка через Garmin, а не у мобильного оператора. Часы способны использовать сеть LTE-M с низким энергопотреблением, актуальную в США.

Спутниковая связь будет работать когда часы находятся вне зоны покрытия сотовых операторов, через inReach от Garmin. За годы она усовершенствовалась и позволяет отправлять не только короткие текстовые, но и голосовые сообщения в две стороны. компания сотрудничает с Google, чтобы обеспечить функцию спутникового вызова SOS.

Garmin Fenix 8 Pro имеет версию с microLED-дисплеем, которую можно считать прорывом после OLED. С помощью более 400 000 отдельных светодиодов microLED-дисплей обеспечивает яркость до 4500 нит — это много, по сравнению с Pixel Watch 4 и Apple Watch Ultra 2, которые уже достигают 3000 нит.

Кого-то может разочаровать время работы: часы microLED, доступные только в размере 51 мм, могут работать до 4 дней с включенным Always-On Display (AOD). Для сравнения, OLED-версия Fenix 8 Pro, с размерами 47 мм и 51 мм, работает до 15 дней с включенным AOD. Также часы не имеют солнечной батареи, как некоторые модели компании.

В остальном модель Fenix 8 Pro имеет практически тот же вид и характеристики, что и обычный Fenix 8. Имеется расширенное отслеживание здоровья и тренировок, а также система офлайн-навигации, тактильная обратная связь, индуктивные кнопки, встроенный динамик и микрофон и тому подобное. Garmin Fenix 8 Pro стоит $1200 за 47 мм версию и $1300 долларов за 51 мм. Однако за модель microLED компания просит $2000.

Источники: Garmin, GSMArena