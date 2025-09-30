Новости Устройства 30.09.2025 comment views icon

Garmin выпустила портативный GPS-навигатор eTrex Touch за $450 — работает месяц на одном заряде

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Місяць роботи на одному заряді: Garmin представила портативний GPS-навігатор eTrex Touch за $450

Garmin выпустила новый портативный GPS-навигатор eTrex Touch с сенсорным управлением и исключительным временем работы аккумулятора до 130 часов в стандартном режиме и до 650 часов (почти месяц) в режиме экспедиции.

Устройство поставляется с 3-дюймовым цветным сенсорным экраном разрешения 400×240 пикселей, поддерживает многодиапазонный GPS для высокой точности определения местоположения, имеет защиту от пыли и воды IP67 и ударопрочность MIL-STD-810.

Місяць роботи на одному заряді: Garmin представила портативний GPS-навігатор eTrex Touch за $450

Garmin eTrex Touch имеет предварительно загруженные карты TopoActive и возможность подключения к смартфону с помощью программы Garmin Explore для планирования поездок и управления маршрутами. За дополнительные средства можно оформить подписку Outdoor Maps (около $7 в месяц) с «премиальным» картографическим контентом. Кроме маршрутов eTrex Touch отображает данные о погоде в режиме реального времени

Отдельно продаются крепления, которые позволяют надежно повесить навигатор на велосипед или рюкзак.

Місяць роботи на одному заряді: Garmin представила портативний GPS-навігатор eTrex Touch за $450Місяць роботи на одному заряді: Garmin представила портативний GPS-навігатор eTrex Touch за $450Місяць роботи на одному заряді: Garmin представила портативний GPS-навігатор eTrex Touch за $450Місяць роботи на одному заряді: Garmin представила портативний GPS-навігатор eTrex Touch за $450

Стоимость Garmin eTrex Touch стартует от $450, что существенно дороже «старого» eTrex 32x, который доступен в Украине за ₴10,9 тысячи (около $260).

Ранее в этом месяце Garmin выпустила обновленные гибридные часы Instinct Crossover с AMOLED по цене от $650, спортивные смарт-часы Venu 4 со светодиодным фонариком, а также Fenix 8 Pro с LTE, спутниковой связью и AMOLED/microLED дисплеем и детские смарт-часы Bounce 2.

Источник: Garmin

Популярные новости

arrow left
arrow right
Garmin выпустила детские смарт-часы Bounce 2 с AMOLED-дисплеем и поддержкой звонков за $300
Garmin представила новую версию Instinct Crossover: гибридные часы с AMOLED и "военной" моделью по цене от $650
Garmin выпустила спортивные смарт-часы Venu 4: конкурент Apple Watch 11 со светодиодным фонариком и ценой в $550
Apple, догоняй: Garmin выпустила часы Fenix 8 Pro с LTE, спутниковой связью, AMOLED или microLED дисплеем
Часы Garmin получат функцию, которая есть у Apple и Samsung много лет, — инсайдеры и исследования кода
Обзор Lenovo Legion 5 15RX10: когда гейминг встречает универсальность
В Лондоне осудили "королеву биткоина": конфисковано BTC на $7,3 млрд
Тренд TikTok заклеивать рот на время сна: врачи объясняют, почему это опасно
Десктопная NVIDIA RTX в ультракомпактном корпусе: знакомьтесь, Wee Beastie Super Mini Fishtank
Samsung создала телевизор Moving Style: портативный, автономный, умный
CD Projekt Red открыла вакансию комьюнити-менеджера для Украины
В одной глубокой галактике: Чубакка из "Звездных войн" найден в океане
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить