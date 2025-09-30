Garmin выпустила портативный GPS-навигатор eTrex Touch за $450 — работает месяц на одном заряде

Garmin выпустила новый портативный GPS-навигатор eTrex Touch с сенсорным управлением и исключительным временем работы аккумулятора — до 130 часов в стандартном режиме и до 650 часов (почти месяц) в режиме экспедиции.

Устройство поставляется с 3-дюймовым цветным сенсорным экраном разрешения 400×240 пикселей, поддерживает многодиапазонный GPS для высокой точности определения местоположения, имеет защиту от пыли и воды IP67 и ударопрочность MIL-STD-810.

Garmin eTrex Touch имеет предварительно загруженные карты TopoActive и возможность подключения к смартфону с помощью программы Garmin Explore для планирования поездок и управления маршрутами. За дополнительные средства можно оформить подписку Outdoor Maps (около $7 в месяц) с «премиальным» картографическим контентом. Кроме маршрутов eTrex Touch отображает данные о погоде в режиме реального времени

Отдельно продаются крепления, которые позволяют надежно повесить навигатор на велосипед или рюкзак.

Стоимость Garmin eTrex Touch стартует от $450, что существенно дороже «старого» eTrex 32x, который доступен в Украине за ₴10,9 тысячи (около $260).

Ранее в этом месяце Garmin выпустила обновленные гибридные часы Instinct Crossover с AMOLED по цене от $650, спортивные смарт-часы Venu 4 со светодиодным фонариком, а также Fenix 8 Pro с LTE, спутниковой связью и AMOLED/microLED дисплеем и детские смарт-часы Bounce 2.

Источник: Garmin