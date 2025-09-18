Новости Устройства 18.09.2025 comment views icon

Garmin представила новую версию Instinct Crossover: гибридные часы с AMOLED и "военной" моделью по цене от $650

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Вийшов оновлений Garmin Instinct Crossover: гібридник годинник з AMOLED і "військовою" версією за ціною від $650

Вместе с анонсом Venu 4 и детского Bounce 2, Garmin представила обновленную версию Instinct Crossover — гибридных часов премиум-класса для любителей активного отдыха.

Новые Instinct Crossover получили 1,2-дюймовый AMOLED-дисплей с аналоговыми стрелками RevoDrive, которые имеют покрытие Super-LumiNova и автоматически калибруются в правильное положение. Новый дисплей все еще использует кнопки управления вместо сенсоров, но обеспечивает удобное чтение информации, даже если стрелки занимают много места. А еще нам предлагают сапфировое стекло вместо базовой «химически укрепленной» защиты, а также новый фонарик и улучшенную точность GPS.

Как и Instinct 3, «новичок» предлагает прочность и устойчивость военного уровня, металлическую рамку поверх полимерного корпуса, датчики Elevate 4-го поколения и идентичные инструменты для тренировок.

Вийшов оновлений Garmin Instinct Crossover: гібридник годинник з AMOLED і "військовою" версією за ціною від $650
Время автономной работы Instinct Crossover AMOLED почти вдвое меньше, чем у предшественника — 14 дней

В то же время, в отличие от оригинального Instinct Crossover, который работал 28 дней или 70 дней с подзарядкой солнечной батареи, версия AMOLED выдерживает лишь 14 дней на одном заряде. Из плюсов: его 29 часов работы GPS превосходят оригинал на 4 часа.

Вийшов оновлений Garmin Instinct Crossover: гібридник годинник з AMOLED і "військовою" версією за ціною від $650
Согласно техническим характеристикам, Instinct Crossover AMOLED весит 67 г при толщине 15 мм.

Garmin Instinct Crossover AMOLED доступен по цене от $650 в угольном и солнечном бронзовом цветах.

Дополнительно компания выпускает версию Tactical Edition за $750, которая добавляет ко всему этому привычные военные функции Garmin, в частности баллистический калькулятор, скрытый режим работы и совместимость с очками ночного видения.

Garmin выпустила спортивные смарт-часы Venu 4: конкурент Apple Watch 11 со светодиодным фонариком и ценой в $550

Спецпроекты
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси
Гаджети для нового навчального року: які ноутбуки та планшети Lenovo обрати школярам і студентам

Источник: Android Central, TechRadar

Популярные новости

arrow left
arrow right
Apple, догоняй: Garmin выпустила часы Fenix 8 Pro с LTE, спутниковой связью, AMOLED или microLED дисплеем
Garmin выпустила спортивные смарт-часы Venu 4: конкурент Apple Watch 11 со светодиодным фонариком и ценой в $550
Garmin выпустила детские смарт-часы Bounce 2 с AMOLED-дисплеем и поддержкой звонков за $300
Часы Garmin получат функцию, которая есть у Apple и Samsung много лет, — инсайдеры и исследования кода
Apple судится с бывшим сотрудником из-за передачи секретов часов Oppo
Google представила Pixel Watch 4 с ИИ-тренером и Pixel Buds 2a с ANC
Встречайте, Apple Watch Ultra 3: спутниковая связь, увеличенный экран и до 42 часов автономной работы за $799
Сравнение камер Apple iPhone 17, Air и 17 Pro: в первых двух разница незаметна, а селфи-камера — "обновление года"
Гигантская подушка безопасности спасет пассажиров во время авиакатастрофы
Вышла демоверсия Little Nightmares 3 — игроков приглашают в Некрополис, на бой с монстром-малышом
Вышли очки Ray-Ban Meta 2 и Ray-Ban Display с проекционным экраном
Ученые растеряны: Солнце будет разгораться в ближайшие годы, а должно было бы быть спокойным
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить