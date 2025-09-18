Garmin представила новую версию Instinct Crossover: гибридные часы с AMOLED и "военной" моделью по цене от $650

Вместе с анонсом Venu 4 и детского Bounce 2, Garmin представила обновленную версию Instinct Crossover — гибридных часов премиум-класса для любителей активного отдыха.

Новые Instinct Crossover получили 1,2-дюймовый AMOLED-дисплей с аналоговыми стрелками RevoDrive, которые имеют покрытие Super-LumiNova и автоматически калибруются в правильное положение. Новый дисплей все еще использует кнопки управления вместо сенсоров, но обеспечивает удобное чтение информации, даже если стрелки занимают много места. А еще нам предлагают сапфировое стекло вместо базовой «химически укрепленной» защиты, а также новый фонарик и улучшенную точность GPS.

The best of both worlds is here. Introducing Instinct Crossover AMOLED. Featuring analog watch hands and a dynamic digital display, Instinct Crossover AMOLED shows your stats in a brand new way. pic.twitter.com/vi6eSQrAYp — Garmin (@Garmin) September 17, 2025

Как и Instinct 3, «новичок» предлагает прочность и устойчивость военного уровня, металлическую рамку поверх полимерного корпуса, датчики Elevate 4-го поколения и идентичные инструменты для тренировок.

В то же время, в отличие от оригинального Instinct Crossover, который работал 28 дней или 70 дней с подзарядкой солнечной батареи, версия AMOLED выдерживает лишь 14 дней на одном заряде. Из плюсов: его 29 часов работы GPS превосходят оригинал на 4 часа.

Garmin Instinct Crossover AMOLED доступен по цене от $650 в угольном и солнечном бронзовом цветах.

Дополнительно компания выпускает версию Tactical Edition за $750, которая добавляет ко всему этому привычные военные функции Garmin, в частности баллистический калькулятор, скрытый режим работы и совместимость с очками ночного видения.

Источник: Android Central, TechRadar