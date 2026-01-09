Новости Устройства 09.01.2026 comment views icon

Garmin обновила Venu X1: новый цвет и минус $100 к цене

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Garmin оновила Venu X1: новий колір і мінус $100 до ціни

Garmin начала 2026 год не с презентации полностью нового устройства, а с обновления уже знакомой модели. Компания тихо перезапустила ультратонкие смарт-часы Venu X1, предложив версию, которая стоит заметно дешевле изначальной рекомендованной цены. Визуально новинку легко узнать благодаря новому оформлению Soft Gold.

Обновленная версия получила третий вариант цвета с официальным названием Soft Gold with Titanium Caseback. К нему Garmin добавила нейлоновый ремешок в оттенке French Grey, подобранный в тон корпуса. Таким образом производитель расширил линейку, которая ранее ограничивалась черным и зеленым вариантами.

Garmin оновила Venu X1: новий колір і мінус $100 до ціни

Venu X1 приближен по функциональности к Garmin Fenix ​​8 или модели Forerunner 970, с меньшей автономностью и другими отличиями. С точки зрения характеристик изменений нет. Venu X1 в исполнении Soft Gold полностью повторяет модель, представленную в июне 2025 года. Корпус часов имеет толщину 7,9 мм, что делает их одним из самых тонких в линейке Garmin. Вес устройства составляет 40 г вместе с фирменным ремешком.

Смарт-часы оснащены 2-дюймовым AMOLED-дисплеем и предлагают до 8 дней автономной работы. Прямоугольный дисплей защищен сапфировой линзой, устойчивой к царапинам, и титановой задней крышкой. Модель поддерживает водозащиту 5 ATM, что позволяет использовать ее во время плавания. Также здесь есть встроенный фонарик — редкая, но практичная функция для часов такого формата.

Новая версия Soft Gold поступила в продажу по цене $699,99 — на уровне черного и зеленого вариантов Venu X1. Это на $100 меньше от первоначальной рекомендованной цены модели. А первые покупатели имели возможность приобрести новинку за $599,99. Сейчас Garmin Venu X1 в цвете Soft Gold доступен для заказа непосредственно на сайте компании.

Источник: notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Honor Watch X5: вышли небольшие часы со 120 спортивными режимами за $60
Lenovo выпустила Watch GT Pro: до 27 дней работы и двухчастотный GPS за $128
Автопилот Garmin впервые самостоятельно посадил самолет
Запрет смартфонов в школах Нью-Йорка показал, что дети не умеют определять время по "часам со стрелками"
Sony PlayStation Watch — часы за $780 вышли ограниченным тиражом
Анонсированы OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2, и OnePlus Watch Lite
Пользователи возмущены: Garmin убрала из интерфейса часов популярную быструю настройку
Motorola на CES 2026: премиальный Signature, Razr 60 FIFA Edition и новые гаджеты
Представлены смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 и смарт-часы OnePlus Watch Lite
Представлен Xiaomi Watch 5: двойной процессор, eSIM, анализ ЭКГ и управления жестами без прикосновения
Проспали лидера: китайская AGIBOT производит 39% человекоподобных роботов, Tesla отстает
Журналист приобрел новую eSIM от "Киевстар" с данными прошлой владелицы и подписками на "СВО" в Telegram
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить