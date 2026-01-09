Garmin обновила Venu X1: новый цвет и минус $100 к цене

Garmin начала 2026 год не с презентации полностью нового устройства, а с обновления уже знакомой модели. Компания тихо перезапустила ультратонкие смарт-часы Venu X1, предложив версию, которая стоит заметно дешевле изначальной рекомендованной цены. Визуально новинку легко узнать благодаря новому оформлению Soft Gold.

Обновленная версия получила третий вариант цвета с официальным названием Soft Gold with Titanium Caseback. К нему Garmin добавила нейлоновый ремешок в оттенке French Grey, подобранный в тон корпуса. Таким образом производитель расширил линейку, которая ранее ограничивалась черным и зеленым вариантами.

Venu X1 приближен по функциональности к Garmin Fenix ​​8 или модели Forerunner 970, с меньшей автономностью и другими отличиями. С точки зрения характеристик изменений нет. Venu X1 в исполнении Soft Gold полностью повторяет модель, представленную в июне 2025 года. Корпус часов имеет толщину 7,9 мм, что делает их одним из самых тонких в линейке Garmin. Вес устройства составляет 40 г вместе с фирменным ремешком.

Смарт-часы оснащены 2-дюймовым AMOLED-дисплеем и предлагают до 8 дней автономной работы. Прямоугольный дисплей защищен сапфировой линзой, устойчивой к царапинам, и титановой задней крышкой. Модель поддерживает водозащиту 5 ATM, что позволяет использовать ее во время плавания. Также здесь есть встроенный фонарик — редкая, но практичная функция для часов такого формата.

Новая версия Soft Gold поступила в продажу по цене $699,99 — на уровне черного и зеленого вариантов Venu X1. Это на $100 меньше от первоначальной рекомендованной цены модели. А первые покупатели имели возможность приобрести новинку за $599,99. Сейчас Garmin Venu X1 в цвете Soft Gold доступен для заказа непосредственно на сайте компании.

Источник: notebookcheck