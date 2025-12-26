Lenovo выпустила Watch GT Pro: до 27 дней работы и двухчастотный GPS за $128

Lenovo представила смарт-часы Watch GT Pro, ориентированные на любителей активного отдыха и фитнеса. Новинка получила двухчастотный GPS, длительное время автономной работы и широкий набор спортивных и медицинских функций.

Часы Lenovo Watch GT Pro оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей. Экран прикрывает защитное стекло Corning. Корпус новинки выполнен из цинк-магниевого сплава, задняя крышка изготовлена из нейлона, армированного стекловолокном. Кнопки сделаны из нержавеющей стали, а ремешок — из силикона. Часы совместимы как с Android, так и с iOS. Поддержка Bluetooth 5.3 позволяет совершать Bluetooth-звонки, просматривать историю вызовов и получать уведомления непосредственно на запястье.

Одной из ключевых особенностей стала система двухчастотного GPS, которая повышает точность позиционирования во время бега, походов и других активностей на открытом пространстве. Кроме того Lenovo добавила датчики высоты и атмосферного давления, а также цифровой компас, что расширяет возможности навигации и отслеживания тренировок в реальном времени.

Watch GT Pro поддерживают более 170 спортивных режимов для занятий в помещении и на улице. Часы имеют водозащиту 5ATM и выдерживают погружение на глубину до 50 метров. Для плавания предусмотрен отдельный алгоритм, который отслеживает стиль, темп, количество кругов, продолжительность тренировки и потраченные калории.

Функции мониторинга здоровья включают непрерывное измерение пульса, контроль уровня SpO2, анализ сна, оценку уровня стресса и управляемые дыхательные упражнения.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

За автономность отвечает литий-полимерный аккумулятор емкостью 470 мА-ч. Lenovo заявляет до 27 дней работы в режиме повышенной выносливости и около 7 дней при интенсивном использовании. Полная зарядка через магнитный кабель занимает примерно три часа.

Цена Lenovo Watch GT Pro составляет 899 юаней ($128), а продажи уже стартовали в Китае на платформе JD.com.

Также нас ожидают разнообразные новые ноутбуки и компьютеры Lenovo: модели с раздвижными дисплеями Legion Pro Rollable и ThinkPad Rollable XD, а также игровые модели Legion 2026 года с AMD Ryzen AI 400.

Источник: gizmochina