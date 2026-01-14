Смарт-часы Garmin Quatix 8 Pro получили спутниковую связь, до 16 дней автономности и цену от $1300

Garmin расширила модельный ряд своих смарт-часов и представила новое флагманское устройство Quatix 8 Pro, сочетающее сотовую и спутниковую связь с рядом функций, которых нет во многих других моделях компании.

Анонс Quatix 8 Pro состоялся параллельно с обновлением программного обеспечения для актуальных топовых часов Garmin, в частности Fenix 8 и Fenix 8 Pro. При этом компания решила придать линейке Quatix «Pro-статус», выпустив Quatix 8 Pro в двух размерах корпуса — 47 мм и 51 мм.

Хотя новая модель основана на Fenix 8 Pro, Garmin отказалась от использования дорогих microLED-дисплеев. Вместо этого Quatix 8 Pro оснащается исключительно AMOLED-экранами. Независимо от размера корпуса, пользователь получает 1,4-дюймовую панель с разрешением 454×454 пикселя. Такой подход позволил сохранить высокую яркость и четкость изображения без резкого роста стоимости.

Garmin также предлагает Quatix 8 Pro в двух вариантах комплектации: со стандартным набором функций или с пакетом Voice Control Bundle. Последний обеспечивает совместимость с навигационным оборудованием chartplotter, что особенно актуально для владельцев лодок и яхт.

Среди ключевых характеристик — поддержка спутниковой и сотовой связи, автономность до 16 дней без подзарядки и встроенный LED-фонарик. Отдельное внимание Garmin уделила программным возможностям для морского использования. Часы получили таймер регаты, функцию помощи при галсовке, а также поддержку аудиосистем Fusion через приложение Fusion-Link.

Цена Garmin Quatix 8 Pro стартует с $1299,99. Версия с пакетом Voice Control Bundle стоит $1359,98.

Источник: notebookcheck