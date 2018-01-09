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Гарнитура Oculus Go построена на SoC Snapdragon 821 и будет производиться компанией Xiaomi
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Гарнитура Oculus Go построена на SoC Snapdragon 821 и будет производиться компанией Xiaomi

Гарнитура Oculus Go построена на SoC Snapdragon 821 и будет производиться компанией Xiaomi

В рамках проходящей сейчас выставки CES 2018 вице-президент Facebook Хьюго Барра раскрыл новые подробности касательно нашумевшей 200-долларовая гарнитуры VR Oculus Go, которая, напомним, является полностью самодостаточной и не требует подключения к ПК или смартфону.

Как и ожидалось, основой устройства служит процессор Qualcomm, а конкретнее – модель Snapdragon 821, не самая свежая платформа, которую также можно найти в LG G6 и оригинальных Google Pixel.

Еще Барра отметил, что аппаратным партнером Oculus, который будет заниматься непосредственно выпуском устройства является его бывший работодатель – китайский производитель Xiaomi.

Ранее сообщалось, что Oculus Go получит экран разрешением 2560х1440 пикселей и выйдет в двух версиях с с 32 и 64 ГБ флэш-памяти.

Отметим, что Xiaomi сейчас производит собственную гарнитуру виртуальной реальности Mi VR Standalone, которая с аппаратной точки зрения является точной копией Oculus Go. Ожидается, что Oculus Go поступит в продажу в начале этого года, более точная дата пока не озвучивалась.

Источник: The Verge

  • Гарнитура виртуальной реальности Oculus Go была представлена в октябре прошлого года на конференции Oculus Connect 4.
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