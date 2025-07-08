Новости Наука и космос 08.07.2025 в 14:10 comment views icon

Думскроллинг: ученые рассказали, как избежать стресса от новостей и оставаться в курсе событий

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Думскроллинг: ученые рассказали, как избежать стресса от новостей и оставаться в курсе событий

Большое количество тревожных и негативных новостей, которые люди по всему миру просматривают ежедневно (думскроллинг), держит их в состоянии постоянного стресса и истощающего напряжения.

Например, в Украине, где продолжается развязанная россией преступная война, люди и рады бы отказаться от просмотра плохих новостей, однако жизненно важным остается быть в курсе происходящего. Приоритеты безопасности и выживания являются ключевыми для человеческого мозга, однако их постоянная активация из-за просмотра негативных новостей ментально истощает.

Неотфильтрованные и лишенные цензуры изображения могут оказывать негативное психологическое воздействие. Кадры трагедий, которые активно циркулируют в соцсетях, могут оказывать еще большее влияние, чем контент в традиционных СМИ.

Исследования указывают, что просмотр негативных новостей связан с ухудшением благополучия и психическими проблемами, в частности, тревожностью, чувствами неуверенности и незащищенности. Это заставляет человека чувствовать себя более пессимистично настроенным по отношению к себе и другим. 

В некоторых случаях просмотр большого количества негативного и тревожного новостного контента может привести к скрытой психической травме. Человек может испытывать симптомы постравматического стресса, проблемы со сном, несмотря на то, что не имеет непосредственного отношения к ситуации.

В связи с этим австралийская ученая из Университета Монаша и Университета Флиндерса Реза Шабаханг советует сознательно подходить к взаимодействию с негативным новостным контентом, обращая внимание на изменение собственных эмоциональных состояний, и сокращать просмотр, если новости вызывают сильный стресс.

Среди ключевых шагов ученая предлагает:

  • Перед тем, как начать просмотр негативного новостного контента, необходимо сделать несколько глубоких вдохов, понаблюдать за поведением собственного тела и разума.
  • Выяснить, чувствуете ли вы напряжение во время просмотра новостей. Возможно именно в этот момент, просмотр негативного новостного контента будет лишним для вас.
  • Подумать, что мотивирует прямо сейчас просматривать новости, что именно необходимо таким образом выяснить.
  • Быть критичным. Просматривая новостные материалы или видео, обращать внимание на источник информации, его надежность. Анализировать качество изложенной информации и ее происхождение.
  • Настроиться и наблюдать за собственным психо-эмоциональным состоянием в результате просмотра новостей. Чувствуются ли признаки стресса, напряжения, тревожности.
  • Прежде чем перейти к просмотру другого новостного контента, стоит проанализировать прочитанное или просмотренное, а также попытаться высказать собственное мнение.

Признаки того, что потребление негативных новостей может влиять на ваше психическое здоровье, включают:

  • навязчивое желание, ощущение, что вы не можете перестать проверять или следить за негативными новостями
  • чувство отчаяния, безнадежности или отсутствия мотивации
  • чувство раздражительности
  • проблемы с концентрацией внимания
  • усталость
  • сильные физические симптомы (например, расстройство желудка)
  • проблемы со сном
  • увеличение случаев необдуманного или рискованного поведения или поведения, которое вы обычно не проявляете, когда вы спокойны

Если вы расстроены, Реза Шабаханг советует сделать перерыв от нескольких минут до нескольких дней, в зависимости от конкретного психо-эмоционального состояния. Можно также записывать, какие эмоции и чувства вызывает просмотр негативного новостного контента. Полезным будет общение с другими людьми, время, проведенное на свежем воздухе, занятость или хобби.

Источник: The Conversation

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