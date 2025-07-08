Думскроллинг: ученые рассказали, как избежать стресса от новостей и оставаться в курсе событий

Большое количество тревожных и негативных новостей, которые люди по всему миру просматривают ежедневно (думскроллинг), держит их в состоянии постоянного стресса и истощающего напряжения.

Например, в Украине, где продолжается развязанная россией преступная война, люди и рады бы отказаться от просмотра плохих новостей, однако жизненно важным остается быть в курсе происходящего. Приоритеты безопасности и выживания являются ключевыми для человеческого мозга, однако их постоянная активация из-за просмотра негативных новостей ментально истощает.

Неотфильтрованные и лишенные цензуры изображения могут оказывать негативное психологическое воздействие. Кадры трагедий, которые активно циркулируют в соцсетях, могут оказывать еще большее влияние, чем контент в традиционных СМИ.

Исследования указывают, что просмотр негативных новостей связан с ухудшением благополучия и психическими проблемами, в частности, тревожностью, чувствами неуверенности и незащищенности. Это заставляет человека чувствовать себя более пессимистично настроенным по отношению к себе и другим.

В некоторых случаях просмотр большого количества негативного и тревожного новостного контента может привести к скрытой психической травме. Человек может испытывать симптомы постравматического стресса, проблемы со сном, несмотря на то, что не имеет непосредственного отношения к ситуации.

В связи с этим австралийская ученая из Университета Монаша и Университета Флиндерса Реза Шабаханг советует сознательно подходить к взаимодействию с негативным новостным контентом, обращая внимание на изменение собственных эмоциональных состояний, и сокращать просмотр, если новости вызывают сильный стресс.

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Среди ключевых шагов ученая предлагает:

Перед тем, как начать просмотр негативного новостного контента, необходимо сделать несколько глубоких вдохов, понаблюдать за поведением собственного тела и разума.

Выяснить, чувствуете ли вы напряжение во время просмотра новостей. Возможно именно в этот момент, просмотр негативного новостного контента будет лишним для вас.

Подумать, что мотивирует прямо сейчас просматривать новости, что именно необходимо таким образом выяснить.

Быть критичным. Просматривая новостные материалы или видео, обращать внимание на источник информации, его надежность. Анализировать качество изложенной информации и ее происхождение.

Настроиться и наблюдать за собственным психо-эмоциональным состоянием в результате просмотра новостей. Чувствуются ли признаки стресса, напряжения, тревожности.

Прежде чем перейти к просмотру другого новостного контента, стоит проанализировать прочитанное или просмотренное, а также попытаться высказать собственное мнение.

Признаки того, что потребление негативных новостей может влиять на ваше психическое здоровье, включают:

навязчивое желание, ощущение, что вы не можете перестать проверять или следить за негативными новостями

чувство отчаяния, безнадежности или отсутствия мотивации

чувство раздражительности

проблемы с концентрацией внимания

усталость

сильные физические симптомы (например, расстройство желудка)

проблемы со сном

увеличение случаев необдуманного или рискованного поведения или поведения, которое вы обычно не проявляете, когда вы спокойны

Если вы расстроены, Реза Шабаханг советует сделать перерыв от нескольких минут до нескольких дней, в зависимости от конкретного психо-эмоционального состояния. Можно также записывать, какие эмоции и чувства вызывает просмотр негативного новостного контента. Полезным будет общение с другими людьми, время, проведенное на свежем воздухе, занятость или хобби.

Источник: The Conversation