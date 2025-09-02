Ученые исследовали редкие безобъектные сновидения: люди достигают "нирваны" без всяких духовных практик

Некоторые люди способны переживать осознанные сновидения без конкретного содержания и образов. Это редкое состояние может быть ключом к пониманию самого понятия сознания.

В связи с этим научная сотрудница по философии сознания и когнитивной науке в Эдинбургском университете Адриана Алькарас-Санчес и ее коллеги провели серию исследований, чтобы выявить, что чувствуют люди во время осознанного сна без конкретных сновидений и образов.

Восточные философские школы в Индии и Тибете издавна подробно описывали подобные практики осознанного сна без сновидений. Например, индийская философская школа Адвайта-Веданта, основанная на толковании Вед — одного из древнейших текстов индуизма — понимает глубокий сон или «сушупти» как состояние «только осознания», в котором мы просто остаемся сознательными.

Аналогичное толкование глубокого сна дает школа Дзогчен в индо-тибетском буддизме. В соответствии с ее учениями, различные медитативные практики можно выполнять как во время бодрствования, так и во время сна, чтобы постичь «сущность» сознания.

В рамках собственных исследований Адриана Алькарас-Санчес и ее коллеги опросили 573 человека относительно необычных форм сна, включая более простые, минимальные формы осознания сна. Например, осознание после прекращения сновидения или простое осознание того, что вы крепко спите.

Далее исследователи провели углубленное интервью с 18 участниками, которые заявляли, что имели ту или иную форму безобъектного осознанного сна. Во время этого интервью Адриана Алькарас-Санчес и ее коллеги использовали протокол, вдохновленный микрофеноменологическим интервью. Это исследовательский инструмент, разработанный для того, чтобы помочь людям вспомнить и описать тонкие аспекты своего опыта в мельчайших подробностях.

По результатам исследований ученые выявили спектр переживаний, названный ими «опытом беспредметного сна» — состояние сознания, по-видимому, лишенное объекта осознания. Во всех случаях участники заявляли, что во время сна имели эпизод, лишенный сенсорного содержания, и который заключался лишь в ощущении осознанности происходящего.

Опыт некоторых участников соответствовал описаниям сознательного сна, изложенным в философских традициях Востока: без объекта и эго, без остаточного чувства «я». По словам участников, их «я» как бы растворились и исчезли, напоминая наркотическое состояние, наблюдаемое после приема психоделика ДМТ или в глубоких медитациях.

Среди других ощущений участников, слабое ощущение присутствия в неопределенном состоянии или осознание никчемности и пустоты. У некоторых людей во время сна присутствовали остатки рудиментарных форм сновидения, ощущение пребывания в определенном мире, даже если казалось, что этот мир, якобы, отсутствует.

Результаты исследований также продемонстрировали, что подобные осознанные безобъектные сны переживали даже люди, не практиковавшие медитацию или йогу. На самом деле результаты онлайн-опроса не выявили связи между занятиями медитативными практиками и опытом беспредметного сна.

Однако результаты опроса показали, что опыт осознанных сновидений (когда вы понимаете, что спите, но продолжаете спать), по-видимому, коррелирует с опытом беспредметного сна. Однако следует отметить, что многие участники, которым удавалось видеть осознанные сновидения, не сообщали об опыте беспредметного сна.

Поскольку безобъектные сновидения довольно редкое состояние, их изучение несколько затруднено. Для лучшего понимания необходимы соответствующие тренировки, которые позволят вызывать эти сны. В рамках исследования Адриана Алькарас-Санчес и ее коллеги испытали новый протокол индукции, сочетающий медитацию, визуализацию и технику осознанных сновидений.

Четверо участников научились сохранять осознанность во время погружения в сон и сигнализировать о достижении осознанности заранее согласованным движением глаз. Портативные ЭЭГ-регистраторы, замеряющие электрическую активность мозга, подтвердили, что некоторые безобъектные состояния возникают во время медленного сна — фазы, во время которой отсутствуют быстрые движения глазами.

По мнению исследователей, в этой медленной фазе сна отсутствуют сложные сознательные состояния, характерные для сновидений, хотя некоторые другие формы сна, включая более простые, могут иметь место. В настоящее время ученые по всему миру не имеют единого мнения относительно того, что лежит в основе сознания. Некоторые распространенные точки зрения утверждают, что сознание возникает во время передачи информации в мозг. Тем не менее, идут споры о том, какая именно информация необходима мозгу для когнитивной обработки.

Тот факт, что люди могут осознавать «ничто» во время сна, может рассказать нам больше о разуме, чем любой сон. Минимальные формы сознания, подобные тем, что проявляются в беспредметном сне, могут проложить путь к уточнению наших теорий сознания. Их существование свидетельствует о форме осознания, полностью лишенной содержания.

