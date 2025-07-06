Геймер превратил авто Honda CR-V в контроллер для Need for Speed Underground

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Энтузиасты делают игровые контроллеры из чего угодно, но целое авто — это, кажется, рекорд. Ютубер сделал из Honda CR-V 2012 года контроллер для Need for Speed Underground.

Автор YouTube-канала mryeester использовал бортовые устройства настоящего авто Honda с необычной целью. Он привлек к управлению играми бортовую систему и использовал библиотеку Python и некоторые скрипты, чтобы зарегистрировать педаль газа автомобиля и другие органы управления в качестве устройства ввода.

Каждый автомобиль в США после 1996 года имеет разъем OBD2, который обычно находится под приборной панелью. Это универсальный диагностический интерфейс, предназначенный для выявления и устранения проблем. Обычно его используют для получения данных с датчиков — от оборотов двигателя до уровня топлива в баке. Благодаря адаптеру OBD2-USB ютубер подключился к ЭБУ (электронному блоку управления) автомобиля, данные откуда поступают на ноутбук.

Библиотека Python pySerial позволяет считывать данные. Следующим шагом является определение конкретного PID (идентификатора параметра) для каждого датчика. Это позволяет создать скрипт для каждого конкретного датчика, который преобразует аналоговый сигнал в цифровой, понятный для ПК — к сожалению, энтузиаст не раскрывает деталей. Данные считываются в режиме реального времени в файл JSON, откуда другой скрипт берет данные и имитирует нажатие физической клавиши каждый раз, когда значения в файле меняются.

Последний этап — открыть любой выбранный эмулятор и настроить схему управления. Пользоваться этим можно практически в любой современной игре, которая поддерживает переназначение клавиш. Так педаль газа автомобиля или руль начинает управлять авто в Need for Speed. Самым большим недостатком эксперимента является отсутствие подробных инструкций и файлов. Но это, пожалуй, самый дорогой и самый большой игровой контроллер из известных.

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Источник: Tom’s Hardware

Раздел Авто выходит при поддержке ?

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