Стримерша Twitch преодолела двух главных боссов Elden Ring: Shadow of the Erdtree силой разума — с контроллером на основе ЭЭГ

Стримерша Twitch Перри Кариал уничтожила двух главных боссов Elden Ring: Shadow of the Erdtree с помощью контроллера на основе электроэнцефалографии (ЭЭГ), который расшифровывал информацию из ее мозга в режиме реального времени.

Сверхвысокая сложность дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree привела к его смешанной оценки в Steam — 38% игроков DLC скорее раздражает, чем радует. Впрочем, это не остановило девушку от его прохождения таким необычным образом.

Thought I’d post a clip of what mental controls I use and how I get around Getting to the boss is often harder than the boss😅#shadowoftheerdtree #EldenRing pic.twitter.com/RmetlwJb8h — Perri (@perrikaryal) June 23, 2024

В прошлом году Кариал прошла базовую Elden Ring с помощью ЭЭГ для контроля определенных действий в игре, таких как атака и кувырок. Эта технология обычно используется для медицинской диагностики. Стримерка познакомилась с устройством для сканирования мозга во время обучения на магистра психологии. Ей стало интересно, можно ли эту технологию адаптировать для управления видеоиграми как контроллер.

WE DID IT Shadow of the Erdtree, first boss, COMPLETED with mind control, and ZERO HANDS I can’t believe it. This was the hardest thing ever. We’ve come SO FAR! Let’s gooooooo pic.twitter.com/INrwrgOH0Y — Perri (@perrikaryal) June 22, 2024

С этой целью Перри Кариал использовала навыки в кодировании, чтобы научить программное обеспечение, которое поставлялось с коммерческой гарнитурой ЭЭГ, распознавать нужные закономерности в электрической активности ее мозга. Созданные шаблоны были сопоставлены с действиями в игре — это позволило управлять ею, представляя какие-то конкретные действия. Например, представив, что она толкает куб вперед, Перри выполняет бросок, или она могла бы представить вращающуюся тарелку, чтобы выполнить атаку, или же просто разозлиться, чтобы вылечиться.

WE DID IT AGAIN Shadow of the Erdtree, SECOND boss, Renalla, DEFEATED with mind control, and ZERO HANDS. Absolutely INSANE Let’s gooooooooooo If you have any questions, look at the full VOD below — I do set-up, training, and troubleshooting all LIVE pic.twitter.com/H0UpxUj8hz — Perri (@perrikaryal) June 23, 2024

Во время прохождения Elden Ring в 2023 году Кариал все еще пользовалась физическим контроллером Xbox, чтобы управлять движением. Однако в Shadow of the Erdtree стримерша решила попробовать обойтись полностью без рук, с использованием ПО для слежения за глазами и движениями головы, также для определенных сложных действий она использовала голосовые команды. Поход к боссам требует совсем других настроек команд, чем во время боя — дополнительная сложность в процессе.

Источник: IGN

