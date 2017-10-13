Стартап Waymo собирается запустить в США коммерческую службу беспилотных такси до конца текущего года

Только вчера мы написали о том, что власти штата Калифорния со следующего года разрешат испытания автономных автомобилей без водителей за рулем на дорогах общего пользования, а сегодня еще более интересные новости пришли из штата Аризона. По данным анонимного источника уже до конца текущего года стартап Waymo, принадлежащая Alphabet, запустит в этом штате США полностью автономную службу беспилотных такси (ride-sharing service).

Сервис должны запустить в Чандлере, пригороде Феникса, который уже используется компанией в качестве испытательного полигона. Выбор пал именно на этот город по целому ряду причин, среди которых хорошая погода, широкие улицы и относительно небольшое количество пешеходов. Также стоит отметить, что в Аризоне действуют самые мягкие в США правила по поводу тестирования беспилотных автомобилей — они могут передвигаться по улицам без водителя в салоне, но при условии, что лицензированный водитель сможет при необходимости удаленно вмешаться в процесс вождения, а сама компания берет на себя полную ответственность за поведение своего беспилотника на дороге.

Запуск беспилотных такси до конца года является довольно амбициозной задачей, так как система Waymo пока испытывает ряд проблем при реально эксплуатации. В частности, иногда между запросом о помощи и вмешательством оператора из удаленного центра проходит достаточно много времени, что чревато аварийными ситуациями, также беспилотники часто «зависают» при выполнении поворота налево — по всей видимости, электроника не может определить удачное окно между следующими во встречном направлении автомобилями.

Отметим, что в качестве автомобилей для такси скорее всего будут использоваться минивэны Chrysler Pacifica Hybrid, способные перевозить сразу 8 пассажиров. Модель представляет собой подключаемый гибрид с батареей на 16 кВтч, способный передвигаться исключительно от заряда батарей на расстояние порядка 50 км. Автомобили оснащаются фирменным набором сенсоров, среди которых видеокамеры, радары, датчики и LIDAR, а во время движения система полагается не только на текущую информацию, но и на данные, собранные сервисом Google Street View.

Источник: CleanTechnica