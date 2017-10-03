General Motors представит два новых электромобиля в ближайшие 18 месяцев и еще не менее двадцати электрических моделей к 2023 году

За последние месяцы целый ряд автопроизводителей (Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault-Nissan-Mitsubishi, Volvo, Ford, Peugeot-Citroen, Jaguar, Aston Martin и т.д.) отчитался о собственных планах по постепенному переходу на электрические двигатели. На этой неделе к списку «зеленых» компаний присоединилась и американская General Motors, рассказавшая о своем видении данного процесса.

Итак, согласно плану All-Electric Path to Zero Emissions, в следующие 18 месяцев GM представит две полностью электрических модели, созданные на основе компетенций, полученных во время разработки и производства электромобиля Chevrolet Bolt EV. Всего же к 2023 году компания планирует выпустить на рынок не менее 20 новых электромобилей.

При этом в General Motors отмечают, что на пути к нулевым выбросам они будут работать не только над «аккумуляторными» моделями (battery electric), но и над автомобилями на основе топливных ячеек (hydrogen fuel cell), предлагая пользователям наиболее подходящий под их потребности вариант.

«General Motors верит в будущее, где все автомобили будут полностью электрическими. Однако так как это будущее не произойдет в одночасье, мы намерены стимулировать более широкое использование электромобилей с помощью бескомпромиссных решений, отвечающих потребностям наших клиентов.» — отметил Марк Рейсc, исполнительный вице-президент GM по производству, продажам и комплектующим.

Автопроизводитель также вскоре представит концепт SURUS (Silent Utility Rover Universal Superstructure) — четырехколесный электромобиль на платформе тяжелого грузовика с двумя электродвигателями, работающими от топливных ячеек. Благодаря гибкой архитектуре, этот средство передвижения можно будет использовать в качестве фургона доставки, грузового автомобиля, машины скорой помощи и других моделей с минимальным уровнем шума и нулевыми выбросами.

Источник: General Motors