General Motors значительно сокращает рабочие места и объемы производства в США

Компания General Motors планирует сократить производство автомобилей в Северной Америке и полностью прекратить выпуск нескольких малопопулярных моделей. По данным CNBC, торги по акциям GM на фондовой бирже были приостановлены в понедельник в ожидании «крупных операционных изменений».

В 2019 году General Motors закроет заводы в Ошаве (Онтарио, Канада), Детройте и Уоррене, что повлечёт за собой сокращение персонала. По оценкам Associated Press, около 14 тыс. рабочих и служащих могут потерять работу.

«Принимаются меры по сокращению на 15% наёмных рабочих и сотрудников, привлечённых на контрактной основе. Это на 25% уменьшит численность руководителей с целью рационализации процесса принятия решений», – говорится в заявлении компании.

В General Motors считают, что такие меры позволят нарастить денежный поток до $6 млрд к 2021 году. Кроме того, компания хочет увеличить инвестиции в электромобили и беспилотные транспортные средства. Вместе с этим, GM прекращает выпуск нескольких моделей автомобилей в связи с низким спросом. Какие именно – не уточняется, однако по данным Reuters, это будут шесть моделей, которые хуже всего продаются в США: Chevrolet Volt, Chevrolet Impala, Chevrolet Cruze, Cadillac CT6 и XTS, а также Buick LaCrosse.

Источник: The Verge