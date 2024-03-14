Генеральный директор TikTok призывает пользователей в США «защищать свои конституционные права» (и платформу заодно)

Вскоре после этого, Палата представителей США запретила TikTok, генеральный директор компании Шоу Чу призвал пользователей «защищать свои конституционные права». Чу также намекнул, что TikTok подаст юридический иск, если законопроект будет окончательно принят.

«Мы не прекратим бороться и защищать вас, — сказал Чу в видео, опубликованном в X (Twitter). — Мы будем продолжать делать все возможное, включая использование наших законных прав, чтобы защитить эту замечательную платформу, которую мы создали вместе с вами».

Our CEO Shou Chew's response to the TikTok ban bill: pic.twitter.com/7AnDYOLD96 — TikTok Policy (@TikTokPolicy) March 13, 2024

Он также попросил пользователей TikTok в США поделиться своими историями с друзьями, семьями и сенаторами.

«Этот законопроект, если он станет законом, приведет к запрету TikTok в Соединенных Штатах», — сказал Чу. «Даже авторы законопроекта признают, что это их цель».

FrontEnd. Навчитесь чи покращите свої навички у створенні та підтримці користувацьких інтерфейсів вебсайтів і вебзастосунків. Дійзнайтеся більше

Законопроект, известный как «Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками», был принят Палатой представителей при поддержке двух партий всего через несколько дней после его представления. Если законопроект будет окончательно принят, он заставит китайскую материнскую компанию TikTok ByteDance продать TikTok американской компании в течение 6 месяцев или запретит доступ к магазинам приложений и вебхостингу в США.

В своем обращении Чу сказал, что запрет TikTok даст «больше власти нескольким другим компаниям социальных сетей».

Ранее TikTok оспаривала запреты на государственном уровне. В прошлом году TikTok подала в суд на Монтану, которая запретила приложение в штате. Федеральный судья временно заблокировал этот запрет в ноябре, прежде чем он вступил в силу.

На прошлой неделе TikTok отправила push-уведомления более 170 млн пользователей приложения в США, призывая их позвонить своим представителям относительно потенциального запрета. Волна уведомлений привела к тому, что сотрудники Палаты представителей были завалены звонками от старшеклассников с вопросами, что такое «конгрессмен». Законодатели раскритиковали компанию, которая, по их мнению, пыталась «вмешаться» в законодательный процесс.

Источник: Engadget

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!