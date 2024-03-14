Новости Софт 14.03.2024 в 08:00 comment views icon

Палата представителей США запретила TikTok, законопроект отправлен в Сенат

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрей Русанов

Автор сайта

В среду, 13 марта, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о запрете TikTok в США. Напомним, проект требует отделить видеосервис от материнской китайской компании ByteDance в срок 6 месяцев, а если этого не произойдет, TikTok будет запрещен на территории страны.

За законопроект проголосовали 352 конгрессменов, против высказались 65. После этого он отправляется в верхнюю палату, Сенат, где может ожидать некоторое время из-за более срочных дел. Президент Байден уже объявил, что подпишет законопроект, если тот пройдет Cенат и окажется на его столе.

«Коммунистический Китай является крупнейшим геополитическим врагом Америки и использует технологии, чтобы активно подрывать экономику и безопасность Америки. Сегодняшнее двухпартийное голосование демонстрирует оппозицию Конгресса попыткам коммунистического Китая шпионить за американцами и манипулировать ими, а также свидетельствует о нашей решимости сдерживать наших врагов», — заявил после голосования спикер Майк Джонсон.

Против законопроекта проголосовали 50 демократов и 15 республиканцев. Среди них — известная сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин, от штата Джорджия. Также озадачил коллег своим голосованием против главный демократ в Комитете по разведке, представитель Коннектикута Джим Хаймс.

«Они закрывают газеты, станции вещания и социальные медиаплатформы. Мы этого не делаем. Мы верим, что наши граждане будут достойны своей демократии. Мы не доверяем нашему правительству решать, какую информацию они могут или не могут видеть», — заявил Хаймс.

Голосование происходило на фоне протестов, которые в последние дни продолжались в США. Многие предприниматели занимаются бизнесом в TikTok, размещают там рекламу и реализуют товары и услуги. Для некоторых это едва ли не единственный источник дохода.

Python.
Курси, де пропонують опанувати Python чи покращити свої навички. Є можливість стажування та допомога з працевлаштуванням.
Записатися на пробний урок

В шаге от запрета TikTok в США: комитет поддержал законопроект, Байден подпишет

Источник: NBC News

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить