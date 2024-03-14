Палата представителей США запретила TikTok, законопроект отправлен в Сенат

В среду, 13 марта, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о запрете TikTok в США. Напомним, проект требует отделить видеосервис от материнской китайской компании ByteDance в срок 6 месяцев, а если этого не произойдет, TikTok будет запрещен на территории страны.

За законопроект проголосовали 352 конгрессменов, против высказались 65. После этого он отправляется в верхнюю палату, Сенат, где может ожидать некоторое время из-за более срочных дел. Президент Байден уже объявил, что подпишет законопроект, если тот пройдет Cенат и окажется на его столе.

«Коммунистический Китай является крупнейшим геополитическим врагом Америки и использует технологии, чтобы активно подрывать экономику и безопасность Америки. Сегодняшнее двухпартийное голосование демонстрирует оппозицию Конгресса попыткам коммунистического Китая шпионить за американцами и манипулировать ими, а также свидетельствует о нашей решимости сдерживать наших врагов», — заявил после голосования спикер Майк Джонсон.

Против законопроекта проголосовали 50 демократов и 15 республиканцев. Среди них — известная сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин, от штата Джорджия. Также озадачил коллег своим голосованием против главный демократ в Комитете по разведке, представитель Коннектикута Джим Хаймс.

«Они закрывают газеты, станции вещания и социальные медиаплатформы. Мы этого не делаем. Мы верим, что наши граждане будут достойны своей демократии. Мы не доверяем нашему правительству решать, какую информацию они могут или не могут видеть», — заявил Хаймс.

Голосование происходило на фоне протестов, которые в последние дни продолжались в США. Многие предприниматели занимаются бизнесом в TikTok, размещают там рекламу и реализуют товары и услуги. Для некоторых это едва ли не единственный источник дохода.

Python. Курси, де пропонують опанувати Python чи покращити свої навички. Є можливість стажування та допомога з працевлаштуванням. Записатися на пробний урок

Источник: NBC News

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!