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Обновлено: Военнообязанным запретят выезжать из города без справки из военкомата? Нет, никаких ограничений на передвижение Украиной для них не будет

Обновлено: Военнообязанным запретят выезжать из города без справки из военкомата? Нет, никаких ограничений на передвижение Украиной для них не будет

Несколько дней назад в сети появились слухи, что в скором времени в Украине появится нормативный акт, регулирующий выдачу разрешения на выезд за пределы места жительства военнообязанным и резервистам, и запрет на выезд без разрешения. И вот сейчас Генштаб ВСУ выпустил официальное разъяснение по этому поводу, однако понятнее от этого не стало. Пока вопросов больше, чем ответов.

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Обновлено [15:44]: Как и ожидалось, произошло недоразумение. Военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения разрешений. Координатор движения адвокатов Вооруженных сил Украины Евгения Рябека в комментарии РБК-Украина объясняет, что в сообщении Генерального штаба говорится исключительно об упорядочении учета лиц, меняющих само место жительства, место регистрации. То есть это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты. Лицо, которое меняет место жительства, должно было обратиться — в то время — в военкомат, а сегодня — в центр военного комплектования — сняться с учета и поехать на учет в новом месте, которое не является новым правилом.

То есть  речь не идет о том, что для выезда из города, из области, из села в село или из района в район нужно брать разрешение.  Нет. Речь идет о том, когда лицо меняет место жительства или место регистрации.

«Сегодня еще будут проходить определенные совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ и внести поправки для того, чтобы он был правильнее. Никто не хочет остановить экономику, бизнес. То есть такой цели не ставилось», — подытожила координатор движения адвокатов ВСУ.

Справка от военкомата для выезда из города?

1 июля на УНИАН появился материал под заголовком «Ни шага без военкомата» адвоката Дмитрия Воронина, где речь шла о подготовке законодательной инициативы для определения порядка выдачи разрешения на выезд за пределы места жительства лицам призывного возраста, военнообязанным и резервистам в условиях военного времени. Сначала эти потенциальные ограничения воспринимались как фейк или происки российской ИПСО, но 5 июля нардеп «Слуги народа» и замкомитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко опубликовал фотокопию письма с разъяснениями о порядке выдачи разрешения на выезд, подписанного главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Обновлено: Военнообязанным запретят выезжать из города без справки из военкомата? Нет, никаких ограничений на передвижение Украиной для них не будет

Что говорят в Генштабе ВСУ

После того как информация получила широкий резонанс в Генштабе ВСУ, отреагировали и опубликовали разъяснения по поводу запрета на выезд для военнообязанных с места жительства без разрешения. В ведомстве сообщили, что порядок разработан с целью упорядочения учета перемещенных лиц и сослались на норму Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», который действует с 1992 года Обновлено: Военнообязанным запретят выезжать из города без справки из военкомата? Нет, никаких ограничений на передвижение Украиной для них не будетОбновлено: Военнообязанным запретят выезжать из города без справки из военкомата? Нет, никаких ограничений на передвижение Украиной для них не будетОна гласит, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта, и сейчас рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью. 

Ниже приводим полный текст разъяснения Генштаба ВСУ:

Обновлено: Военнообязанным запретят выезжать из города без справки из военкомата? Нет, никаких ограничений на передвижение Украиной для них не будет

 

Что на самом деле это все означает?

Исходя из нынешней формулировки, это ограничение конституционного права на свободу передвижения. В то же время, в законодательстве это никак не урегулировано. По состоянию на сегодня не существует нормативного акта, регламентирующего основания, форму, содержание, механизм и субъекта выдачи этой потенциальной справки. Значит ли это разъяснение, что в ближайшее время такой нормативный акт появится необязательно.

Между тем, в соцсетях поднялась волнка критики по этому поводу — сообщение Генштаба ВСУ в FB за два часа собрало более 3 тыс. комментариев и подавляющее большинство из них ожидаемо негативные. Пользователи просят более четко разъяснить все с примерами и возмущаются, иронизируя, не нужна ли справка из военкомата на выход из дома. Также они апеллируют к Генштабу и указывают со ссылками на отдельные нормативные пункты на их ошибочное толкование и злоупотребление полномочиями Минобороны.

Обновлено: Военнообязанным запретят выезжать из города без справки из военкомата? Нет, никаких ограничений на передвижение Украиной для них не будет

В любом случае пока не следует делать преждевременных выводов. Не исключено,  что эта ситуация не что иное, как недоразумение, и вскоре Минобороны все разъяснит окончательно, чтобы снять все вопросы.


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