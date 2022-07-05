Обновлено: Военнообязанным запретят выезжать из города без справки из военкомата? Нет, никаких ограничений на передвижение Украиной для них не будет

Несколько дней назад в сети появились слухи, что в скором времени в Украине появится нормативный акт, регулирующий выдачу разрешения на выезд за пределы места жительства военнообязанным и резервистам, и запрет на выезд без разрешения. И вот сейчас Генштаб ВСУ выпустил официальное разъяснение по этому поводу, однако понятнее от этого не стало. Пока вопросов больше, чем ответов.

Обновлено [15:44]: Как и ожидалось, произошло недоразумение. Военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения разрешений. Координатор движения адвокатов Вооруженных сил Украины Евгения Рябека в комментарии РБК-Украина объясняет, что в сообщении Генерального штаба говорится исключительно об упорядочении учета лиц, меняющих само место жительства, место регистрации. То есть это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты. Лицо, которое меняет место жительства, должно было обратиться — в то время — в военкомат, а сегодня — в центр военного комплектования — сняться с учета и поехать на учет в новом месте, которое не является новым правилом.

То есть речь не идет о том, что для выезда из города, из области, из села в село или из района в район нужно брать разрешение. Нет. Речь идет о том, когда лицо меняет место жительства или место регистрации.

«Сегодня еще будут проходить определенные совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ и внести поправки для того, чтобы он был правильнее. Никто не хочет остановить экономику, бизнес. То есть такой цели не ставилось», — подытожила координатор движения адвокатов ВСУ.

Справка от военкомата для выезда из города?

1 июля на УНИАН появился материал под заголовком «Ни шага без военкомата» адвоката Дмитрия Воронина, где речь шла о подготовке законодательной инициативы для определения порядка выдачи разрешения на выезд за пределы места жительства лицам призывного возраста, военнообязанным и резервистам в условиях военного времени. Сначала эти потенциальные ограничения воспринимались как фейк или происки российской ИПСО, но 5 июля нардеп «Слуги народа» и замкомитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко опубликовал фотокопию письма с разъяснениями о порядке выдачи разрешения на выезд, подписанного главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Что говорят в Генштабе ВСУ

После того как информация получила широкий резонанс в Генштабе ВСУ, отреагировали и опубликовали разъяснения по поводу запрета на выезд для военнообязанных с места жительства без разрешения. В ведомстве сообщили, что порядок разработан с целью упорядочения учета перемещенных лиц и сослались на норму Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», который действует с 1992 года Она гласит, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта, и сейчас рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

Ниже приводим полный текст разъяснения Генштаба ВСУ:

Что на самом деле это все означает?

Исходя из нынешней формулировки, это ограничение конституционного права на свободу передвижения. В то же время, в законодательстве это никак не урегулировано. По состоянию на сегодня не существует нормативного акта, регламентирующего основания, форму, содержание, механизм и субъекта выдачи этой потенциальной справки. Значит ли это разъяснение, что в ближайшее время такой нормативный акт появится — необязательно.

Между тем, в соцсетях поднялась волнка критики по этому поводу — сообщение Генштаба ВСУ в FB за два часа собрало более 3 тыс. комментариев и подавляющее большинство из них ожидаемо негативные. Пользователи просят более четко разъяснить все с примерами и возмущаются, иронизируя, не нужна ли справка из военкомата на выход из дома. Также они апеллируют к Генштабу и указывают со ссылками на отдельные нормативные пункты на их ошибочное толкование и злоупотребление полномочиями Минобороны.

В любом случае пока не следует делать преждевременных выводов. Не исключено, что эта ситуация не что иное, как недоразумение, и вскоре Минобороны все разъяснит окончательно, чтобы снять все вопросы.