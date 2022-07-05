Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение — в Генштабе ВСУ выпустили новое разъяснение [и подтвердили военный билет в «Дия»]

Сегодняшняя публикация официального разъяснения Генерального штаба ВСУ в Facebook по поводу ограничения перемещения военнообязанных территорией Украины — запрет на выезд за пределы места жительства без специального разрешения ТЦК — наделала немало шума. Казалось бы, уточнение советницы главнокомандующего ВСУ и комментарий самого Валерия Залужного не оставляют никаких сомнений, что никаких разрешений не понадобится. Но сейчас появилось очередное разъяснение, из которого следует, что для выезда за пределы области военнообязанные должны получить разрешение в ТЦК и СП.

Обновлено [21:43]: Зеленский прокомментировал ограничения для военнообязанных на выезд с места жительства и пообещал разобраться.

Президент Украины Владимир Зеленский вмешался и прокомментировал ограничения для военнообязанных на выезд с места жительства в вечернем обращении 5 июля.

«Я обещаю народу разобраться с этим и прошу Генштаб больше без меня не принимать такие решения». — заявил Зеленский

Он поручил Главнокомандующему, Министру обороны и начальнику Генштаба доложить о решении о разрешениях военнообязанных выезжать за пределы области.

Апдейт по ситуации с передвижением военнообязанных Украиной

То, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в ТЦК и СП, подтвердил представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Александр Хлысь в эфире национального телемарафона, отвечая на вопросы журналистов.

«Если в пределах области – не надо. Если в пределах Киева и Киевской области — тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение», цитирует слова офицера отдел коммуникации Генштаба ВСУ в FB.

Александр Хлысь напомнил, что соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно и в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.

Военный учет в «Дия»

Также полковник Александр Хлысь проинформировал об использовании приложения «Дия» для военного учета в будущем. Отдельно это подтвердили в Минобороны — в настоящее время министерство рассматривает возможность цифровизации отдельных этапов и элементов взятия на военный учет, сообщил представитель Минобороны Александр Мотузяник.

«У нас есть общая политика государства — это «страна в смартфоне». И, безусловно, в том числе такой вопрос как учет военнообязанных в дальнейшем также может быть по крайней мере на первых шагах частично переведен в цифровой режим с использованием «Дия», — сказал Мотузяник.

Ранее в Минцифри заверили, что военные повестки через «Дию», никто вручать не будет, но предположили, что в будущем в приложении может появиться военный билет. На самом деле, это уже давно не новость, а только подтверждение намерений — еще в конце 2021 года поднимался вопрос создания Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (Military ID) и реализация набора соответствующих услуг на портале «Дия».