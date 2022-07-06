Генштаб ВСУ отменяет решение о выдаче разрешений на выезд военнообязанным — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Генштаб отменяет порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение между областями; документ отправят на доработку. Такое решение было принято по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины 6 июля.

Валерий Залужный в очередной раз подчеркнул, что этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал никаких препятствий перемещению граждан Украины.

«Подчеркиваю, этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства. Как Главнокомандующий Вооруженными Силами и гражданин Украины призываю украинцев к выполнению своей конституционной обязанности по защите государства». Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины

Господин Залужный также подчеркнул, что обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов. Очевидно, речь идет именно о проблеме нормы 20-летней давности.

5 июля Генштаб ВСУ сообщил, что призывники не имеют права уезжать за пределы области проживания без разрешения. Этому предшествовала публикация фотокопии документа без даты и номера нардепом «Слуги народа» и замкомитета ВРУ по цифровой трансформации Александром Федиенко. Из-за нечеткой формулировки и не самой лучшей коммуникации это вызвало острые споры, непонимание и возмущение в обществе. В тот же день депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали в Верховной Раде альтернативный проект о свободном передвижении призывников, а Президент Зеленский в вечернем обращении 5 июля прокомментировал ситуацию — пообещал разобраться с этим и призвал Генштаб больше не принимать без него таких решений.

Как развивались события вокруг порядка выдачи разрешений на передвижение военнообязанных — в нашем отдельном материале.