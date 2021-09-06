Германия решила обязать производителей смартфонов поддерживать устройства в течение семи лет





Сейчас Apple готовит iOS 15, которая должна выйти в сентябре 2021 года — новая ОС будет работать на iPhone 6S и более новых моделях. Это означает, что с выходом новой ОС Apple станет единственным в мире производителем с семилетней поддержкой мобильных устройств, тогда как производители Android вроде Google и Samsung ограничиваются трехлетней поддержкой крупных обновлений и четырехлетней гарантией обновлений безопасности.

Для устранения этого разрыва Евросоюз в начале года предложил законодательно обязать компании продлить поддержку (программную и аппаратную в части поставки запчастей по разумной цене в рамках «права на ремонт») мобильным устройствам до 5 лет. И пока Евросоюз готовится к принятию закона о «праве на ремонт» гаджетов (к слову, недавно похожий закон приняли в США) в Германии решили пойти еще дальше и увеличить минимальный срок поддержки мобильных устройств до семи лет. Как сообщает Heise Online, правительство Германии решительно настроено внести соответствующие поправки в законодательство — они могут вступить в силу в 2023 году.

Федеральное правительство также хочет, чтобы OEM-производители публиковали цены на запасные части и не увеличивали их с течением времени. Это не только поспособствует увеличению жизненного цикла смартфонов, но также пойдет на пользу окружающей среде и повысит безопасность пользователей.

В отраслевой организации DigitalEurope, куда входят Apple, Google, Huawei и Samsung, придерживаются иного мнения. Там настаивают на трехлетней основной программной поддержке и ограничении доступных комплектующих экранами и батареями.