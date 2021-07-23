В США смягчили ограничения на ремонт электроники сторонними мастерскими — ранее Bloomberg писал о коалиции Apple, Google и Microsoft против инициативы

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21 июля Федеральная торговая комиссия США (FTC) приняла так называемый закона о «праве на ремонт» гаджетов — она единогласно поддержала поправки в законодательство, снимающие ограничения на ремонт электроники в сторонних сервисных центрах.

После вступления поправок в силу потребителям, рабочим, малому бизнесу и даже государственным учреждениям предоставят реальный выбор — они смогут ремонтировать свои устройства самостоятельно или в сторонних мастерских, а не только официальных СЦ, как сейчас.

В мае FTC представила Конгрессу отчет, в котором говорилось, что производители используют нечестные антиконкурентные ограничения на сторонний и самостоятельный ремонт. Среди примеров антиконкурентных практик в отчете упоминалось использование клеев, затрудняющих замену деталей, ограничение доступности деталей и инструментов, а также недоступность необходимого диагностического ПО. Все это усложняло ремонт и поддержку потребительских товаров. В директиве отмечается, что такие ограничения на ремонт устройств, оборудования и другой продукции увеличили нагрузку на потребителей и предприятия.

«Подобные ограничения могут значительно увеличивать затраты для потребителей, сдерживать инновации, закрывать возможности для бизнеса независимых ремонтных мастерских, создавать ненужные электронные отходы, задерживать своевременный ремонт и подрывать отказоустойчивость. У Федеральной торговой комиссии есть ряд инструментов, которые она может использовать для снятия ограничений на незаконный ремонт, и сегодняшняя директива обяжет нас двигаться вперед в этом вопросе с новой силой». Лина Хан, председатель Федеральной торговой комиссии

В FTC заявили о намерении выделить дополнительные ресурсы на контроль за соблюдением существующих законов, таких как «Право на ремонт» (Right-to-Repair) и «Гарантийный акт Магнусона-Мосса» (Magnuson-Moss Warranty Act). Комиссия также призвала общественность подавать жалобы на любые нарушения.

В известной технической команде iFixit, которая занимается разборкой потребительской электроники для оценки ее ремонтопригодности, поприветствовали инициативу.