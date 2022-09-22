Getty Images запрещает контент, созданный искусственным интеллектом — из-за проблем с авторскими правами

Не стоит ожидать в ближайшее время наплыва стоковых фото, созданных генераторами искусственного интеллекта. Глава Getty Images Крейг Питерс заявил, что его компания запретила размещать у себя творения ИИ из-за спорных авторских прав. По его словам генерального, в использовании технологии есть нерешенные проблемы с правами. Запрет поможет клиентам сервиса минимизировать финансовые и репутационные риски.

Питерс не упомянул, сталкивался ли Getty Images с юридическими проблемами из-за контента, созданного ИИ. Он отметил, что количество этого материала на платформе «крайне ограничено». Компания объединяется с Коалицией за происхождение и подлинность контента, чтобы создать фильтры для материалов, созданных искусственным интеллектом, и просит пользователей отмечать все образцы творчества ИИ, что проникают в базу сервиса.

Хотя использование ИИ для создания изображения не является незаконным, генераторы часто используют исходные изображения, которые могут быть защищены авторским правом. Getty и его клиенты могут столкнуться с юридическими последствиями за фактическое использование чужих произведения для получения прибыли. Сохраняется и возможность принятия правительствами законов, ограничивающих использование искусственного интеллекта.

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Разрешение проблемы видится в принятии четкого законодательства, регулирующего использование ИИ и связанные с этим права. Также создатели генераторов изображений могут оптимизировать их для использования только легальных источников.

Источник: The Verge